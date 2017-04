A Sicredi realiza nesta terça-feira 11 Assembleia com seus associados

Com o objetivo de apresentar a nova marca do Sicredi e divulgar o balanço de 2016, o planejamento para este ano e decidir juntos os rumos do negócio a Cooperativa Sicredi de Chapadão do Sul reúne nesta terça-feira 11, no salão de eventos do Sindicato Rural, a partir das 18sh30

“Na Sicredi, toda a utilização dos produtos e serviços pelos associados são revertidos no desenvolvimento da economia local, pois os recursos permanecem na região, ampliando o fortalecimento da rede de negócios. O associado também recebe a sua parte proporcional aos resultados do período”, explica Jaime Antônio Rohr, presidente da Sicredi Celeiro Centro Oeste.

O presidente salientou ainda a importância da participação dos associados nas assembleias. “É importante que os associados vão à assembleia para aprovar em assembleia essa distribuição e verificar quanto vai para a conta corrente de cada um.

Após a Assembleia será servido aos associados e convidados um Jantar especial para comemorarem o sucesso alcançando no ano de 2016.

