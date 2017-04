Trânsito de Chapadão do Sul é o mais violento da região

O município de Chapadão do Sul, possui um número impressionante de acidentes de trânsito. Em médio são registrados 02 acidentes por dia, envolvendo veículos e motos na cidade.

Estatisticamente é comprovado o trânsito mais violento de toda a região. O município possui segundo o último levantamento em torno de 25 mil habitantes e como um poder de aquisição maior do que os demais municípios, calcula-se que hoje em Chapadão do Sul, existem em torno de 18 a 20 mil veículos.

Em 90% das residências hoje da cidade, existem um ou mais veículos ou motos nas garagens.

Esse número impressionante de veículos e a falta de atenção, uso de álcool ou até mesmo a inexperiência no volante, é o fator principal pelo número de acidentes ocorrido no trânsito. As ruas da cidade são todos sinalizadas, tanto na vertical como na horizontal.

Neste final de semana, entre as 07 horas da manhã do sábado até as 10hs20 de domingo, foram registrados 06 (seis) acidentes de trânsitos, que foram solicitados a presença do Corpo de Bombeiros.

O último (10hs20), foi provocado pela falta de atenção de ambos os motoristas, que transitavam, pela Avenida 16, próximo ao hospital, quando ocorreu um abalroamento entre uma moto e um Corsa. A vítima foi um funcionário público de 53 anos, MFS, que ao tentar fazer a ultrapassagem sobre o veículo, sofreu o choque, pelo fato que o motorista do Corsa, MBA de 36, fazia a conversão pela à esquerda para entrar em outra rua.

Com várias escoriações pelo corpo o funcionário público foi removido pelos bombeiros para o hospital municipal.

