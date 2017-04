Operário garante vaga na Semifinal com goleada sobre o Urso

O Operário garantiu lugar entre os quatro melhores times do Campeonato Estadual na noite deste sábado no Estádio Morenão. O Galo venceu o Urso de Mundo Novo por 4 a 1 e garantiu vaga na semifinal para enfrentar o Corumbaense, o outro classificado da noite. Rodrigo Grahl, autor dos dois primeiros gols, foi o responsável pela virada de placar e personagem do jogo.

Com a vantagem de quem venceu a partida de ida por 3 a 0, o Operário iniciou a partida com a classificação bem encaminhada, mas o início de jogo não foi tão tranquilo assim. Aos seis minutos, André arriscou de fora da área e abriu o placar para o Urso com a colaboração de França que não alcançou a bola. Se falhou no gol, o goleiro operariano salvou em outras duas oportunidades evitando que a vantagem aumentasse ainda antes dos 15 minutos.

Depois, o time do técnico Celso Rodrigues encaixou no jogo e chegou ao empate aos 23 minutos, com Rodrigo Grahl, marcando de cabeça após cobrança de falta. O empate em 1 a 1 seguiu até o intervalo.

Na volta do segundo tempo, a virada aconteceu aos 11 minutos. Grahl sofreu pênalti e ele mesmo foi para a cobrança e não deu chance de defesa para o goleiro Roger Paranhos. Depois, Kahuan marcou o terceiro aos 34 e Dieguinho, no último lance do jogo, completou o placar e ratificou a classificação operariana.

Na semifinal, o Galo enfrenta o Corumbaense em dois jogos. Com melhor campanha que o adversário, o time de Campo Grande joga com a vantagem do empate. O primeiro jogo acontece no Estádio Arthur Marinho no próximo fim de semana e a volta no Estádio Morenão, provavelmente no dia 23 de abril

Gazeta MS Por Rogério Vidmantas

