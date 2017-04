Jovem morre em São José do Rio Preto, vítima de doença rara

Esta semana todos de Paranaíba se mobilizaram em pedir, nas redes sociais, orações pela vida da jovem Núria Fagundes de Souza que havia sido internada em Paranaíba, mas em seguida transferida para São José do Rio Preto, com uma hemorragia intensa, e com uma fortes dores pelo corpo.

Os médicos, no início, pensavam ser dengue hemorrágica ou alguma bactéria alojada no organismo, pois ela estava perdendo muito sangue. Em “Rio Preto”, os médicos identificaram que a moça foi acometida por uma doença rara chamada: “Coagulação Intravascular Disceminada (CID).”

“A coagulação intravascular disseminada é um quadro clínico no qual pequenos coágulos sanguíneos se formam por toda a corrente sanguínea e obstruem pequenos vasos sanguíneos. O aumento da coagulação exaure as plaquetas e os fatores de coagulação necessários para controlar hemorragias, causando hemorragia excessiva.

A coagulação intravascular disseminada (CID) começa com coagulação excessiva. A coagulação excessiva é geralmente estimulada por uma substância que penetra no sangue como parte de uma doença (como uma infecção ou determinados cânceres) ou como uma complicação do parto, retenção de feto morto ou cirurgia. As pessoas com lesões graves na cabeça ou que tenham sido mordidas por serpentes venenosas também apresentam risco. À medida que os fatores de coagulação e as plaquetas são esgotados, ocorre uma hemorragia excessiva.

Sintomas e diagnóstico

A CID que se desenvolve repentinamente em geral causa hemorragia que pode ser muito grave. Se o quadro clínico ocorrer após uma cirurgia ou parto, a hemorragia pode ser incontrolável. A hemorragia pode ocorrer no local de uma injeção intravenosa, no cérebro, no trato digestivo, na pele, nos músculos e nas cavidades corporais.

Se a CID se desenvolver mais lentamente, como ocorre nas pessoas com câncer, os coágulos nas veias serão mais frequentes que hemorragias.

Exames de sangue podem mostrar que a quantidade de plaquetas presentes na amostra diminuiu e que o sangue demora muito para coagular. O diagnóstico de CID é confirmado quando os resultados dos exames mostram quantidades reduzidas de fatores de coagulação e grandes quantidades de proteínas produzidas quando coágulos são degradados pelo corpo (produtos da degradação da fibrina).

Tratamento

A causa subjacente precisa ser identificada e corrigida quer se trate de um problema obstétrico, de uma infecção ou de um câncer. Os problemas de coagulação diminuem quando a causa é corrigida.

A CID que evolui de forma repentina representa um risco de vida e deve ser tratada como uma emergência. Plaquetas e fatores de coagulação são transfundidos para substituir os que foram esgotados e parar o sangramento. Pode ser utilizada heparina para retardar a coagulação nas pessoas que apresentam CID mais crônica e leve, na qual a coagulação representa um problema maior que a hemorragia.”

A jovem de apenas 21 anos de idade teve sua trajetória de vida e sucesso interrompida na madrugada deste domingo, (9) de abril. Núria é filha do senhor Divino, funcionário dedicado e exemplar, há muitos anos da Distribuidora de Bebidas Ovídio.

Matéria de autoria de Anaí Fernanda Vieira, do site News Informa

