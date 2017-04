De virada, Corumbaense bate União e garante vaga na Semifinal

Pela terceira vez seguida, o Corumbaense está na fase semifinal do Campeonato Estadual. Na noite deste sábado, a classificação foi confirmada com vitória, de virada, sobre o união/ABC por 2 a 1, para festa dos quase 5 mil torcedores presentes no Estádio Arthur Marinho. O adversário será o Operário que despachou o Urso de Mundo Novo, mas a vantagem agora será do adversário, com melhor campanha na competição até agora.

O jogo teve um primeiro tempo equilibrado e sem gols. No segundo, o tom estava sendo o mesmo até os 31 minutos quando Éverton marcou para o União/ABC, calando o estádio e deixando a torcida apreensiva quanto à classificação. A vaga do time de Campo Grande, porém, durou apenas dois minutos. Logo no primeiro ataque após o gol, Kareca aproveitou bate e rebate na área para igualar o placar e devolver a vaga ao Corumbaense. Nos acréscimos, Sandrinho marcou o gol da vitória do Carijó da Avenida e definiu a vaga na semifinal.

Na outra partida da noite, o Operário se classificou ao golear o Urso por 4 a 1. O time de Mundo Novo assustou ao sair na frente com gol de André, mas Rodrigo Grahl marcou duas vezes e virou o placar, com Kahuan e Dieguinho completando o placar.

Os dois jogos semifinais devem acontecer nos dias 16 e 23 de abril, o primeiro no Estádio Arthur Marinho e a volta no Estádio Morenão. Isso porque o Operário, até o momento, acumulou 26 pontos e o Corumbaense, 22. Por isso também, o Galo joga com a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols.

