Corpo de Tiago Xavier é encontrado em rio em Chapadão do Céu

Neste domingo, 09 de abril, foi encontrado em um rio, no Município de Chapadão do Céu (GO), o corpo de Tiago Xavier, 27 anos, ex-morador de Chapadão do Sul (MS), onde cultivava muitas amizades.

Segundo a mãe da vítima, Célia Cristina, que foi empresária em Chapadão do Sul e atualmente mora em São José do Rio Preto (SP), o seu filho estava desaparecido há 04 dias e a maior suspeita é de que ele tenha sido assassinado. As drogas podem ter sido a motivação de mais esta morte em Chapadão do Céu (GO).

Tiago Xavier deixa esposa e duas crianças. A sua mãe disse que gostaria de sepultar o corpo em Chapadão do Sul, mas ainda segundo a mesma, o Cemitério local estaria sem carneira pronta para o sepultamento.

Os restos mortais de Tiago foram levados para o IML de Jataí (GO) e será sepultado no cemitério de Chapadão do Céu (GO).

Fonte: Jovemsulnews

Comentários