Acidente envolveu três veículos na principal avenida de Chapadão do sul

Um Gol GIV ficou bem destruído no engavetamento que envolveu três carros na Avenida Oito, na frente da Drogaria São Bento, por volta das 22 horas deste sábado. Ele estava estacionado quando foi atingido por um Kia Sorento EX2 que descia a avenida logo após a rotatória com a Oito. Uma S-10 que estava parada também teve a traseira amassada. O Corpo de Bombeiros conduziu uma mulher com ferimento no rosto – aparentemente – sem gravidade. Dezenas de pessoas se aglomeravam no local atraídas pelo estrondo dos carros. Por sorte não havia pedestres no canteiro no momento da colisão que arremessou o Gol para cima da passagem.

A Polícia Militar interrompeu o tráfego naquele trecho da avenida para coletar as informações do Boletim de Ocorrência. Os condutores do Kia e do Gol foram conduzidos ao quartel da Polícia Militar e à delegacia. A PM não informou as causas do acidente, mas confirmou que os danos materiais foram vultosos. O Gol – aparentemente – teve a estrutura afetada / frente / traseira e lateral. Já o Kia sofreu amassamento do capô / para-choque e para-brisa. A S-10 atingida na traseira saiu do local logo após a Polícia Militar liberar a área.

TRÂNSITO VIOLENTO – No sábado de trânsito violento o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência envolvendo um Hyundai HB20S cuja condutora perdeu o controle da direção ao fazer a conversão na Avenida seis com a rua Treze às 16 horas da tared deste sábado em Chapadão do Sul. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente, mas aparentemente o carro iria trocar de pista e a condutora acelerou ao invés de diminuir a velocidade e colidiu contra a parede uma residência localizada na esquina da Seis com a Treze.

Ninguém ficou ferido e os danos foram apenas materiais. O cômodo atingido funcionava como dispensa da família que aluga o imóvel. Os blocos da parede caíram para dentro mas não causaram ferimentos em ninguém. Atingiu um ar condicionado e outros objetos armazenados numa espécie de dispensa. A jovem teria pego o carro sem autorização do pai.

fonte chapadensenews

