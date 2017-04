Polícia Federal mata seis em confronto com ladrões de banco o Paraná

Seis suspeitos de integrarem uma quadrilha de assaltantes de bancos morreram na manhã desta sexta-feira (7) depois de entrarem em confronto com a Polícia Federal (PF).

O tiroteio aconteceu por volta das 7h30, nas águas do Rio Paranapanema, região do município de Alvorada do Sul, Norte do Paraná.

Participaram da ação equipes da PF das Delegacias de Maringá e Cascavel, Oeste do Estado. De acordo com a polícia, criminosos reagiram com violência à ação policial que emboscou o grupo após um assalto no Sul de São Paulo.

Por volta de 4h30, segundo a PF, bandidos explodiram dependências de duas agências bancárias no município de Cruzália, Interior de São Paulo.

Por meio de serviços integrados de inteligência entre a PF e Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (Diep), da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a quadrilha já era investigada.

A polícia afirma que este grupo possui “modus operandi” semelhante a outras cinco ocorrências de explosão e roubos a banco em municípios do interior de São Paulo e Paraná.

Delegados da PF devem conceder entrevista à imprensa às 14h no auditório da Superintendência de Policia Federal em Curitiba, para repassar mais detalhes da ação.

