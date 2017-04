Menor pega carro do pai sem autorização e provoca acidente no centro de Chapadão do Sul

Uma menor, conduzido um HB 20, perdeu o controle do carro ao fazer o contorno na Avenida Seis com a rua Treze e bateu violentamente contra a parede de uma residência, que fica na esquina, causando além dos danos matérias na casa, a destruição da frente do carro.

Segundo informações, como o carro e hidramático a menor perdeu o controle e contrário de tentar frear o carro, pisou no acelerador aumentando ainda mais a velocidade.

No carro estavam três menores, que nada sofreram, pelo fato de estar de cinto e os airbag serem acionados.

A polícia militar e os bombeiros estiveram no local, isolando a área e confeccionando o BO.

