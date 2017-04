Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Notícias e novidades com maior interesse podem surgir no final deste dia. Ao tratar de negócios com outras pessoas, saiba avaliar suas possibilidades e as dos outros. Até depois de amanhã, algo poderá dar muito lucro. Quanto ao amor, excelente.

TOURO – Pense o seu êxito e não dê importância a boatos e impressões negativas. Você atravessa o melhor período material do ano. Até o dia poderá progredir muito através do próprio esforço. Notícias e correspondência, agradáveis.

GÊMEOS – Algumas contrariedades no lar estarão previstas para o período da manhã. Colegas ou pessoas amigas estão propensas e colaborar com seus projetos e suas ideias originais. Receberá informações úteis. Momento feliz para a vida amorosa.

CÂNCER – A vida profissional, os negócios, as associações, estarão bastante favorecidos hoje. Faça novas amizades e procure auxiliar a quem necessitar de sua ajuda. Período propício para relações sociais e culturais.

LEÃO – Momento em que receberá boas sugestões para solucionar de vez suas dificuldades financeiras. E muito bom também para iniciar negócios imobiliários e para solicitar a casa própria. Harmonia amorosa e familiar.

VIRGEM – Todas as portas se abrirão, bastando encarar a vida com otimismo e decisão de aproveitar as boas oportunidades. Não se entregue a sanha dos inimigos ocultos nem descuide de sua saúde. Ouça e aprecie as sugestões que receber. Lucrará muito com isto.

LIBRA – Alguma coisa diferente, estranha, poderá acontecer hoje. Bom dia para os estudos, testes, concursos, meditação e tratamentos de saúde. Programe um negócio e terá êxito. Fase propícia para progredir através do trabalho e enriquecer de uma hora para outra.

ESCORPIÃO- Talvez você tenha de fazer algumas mudanças inesperadas na sua vida, mas não se preocupe, pois os resultados serão excelentes. Amanhã estará sob melhor fluxo astral aos assuntos do coração e financeiros. Sucesso social.

SAGITÁRIO – Sucesso em assuntos profissionais, comerciais e financeiros. Procure cuidar também de suas questões familiares, de sua paz espiritual e de sua tranquilidade geral. Será correspondido no amor e no lar.

CAPRICÓRNIO – Sendo este um dia dos mais indicados, terá nele boas oportunidades. Aproveite o bom fluxo astral. É um bom período do ano para se definir profissionalmente, para ganhar dinheiro, viajar, mudar, transformar- se. Estabeleça novos planos de trabalho e terá sucesso.

AQUÁRIO – Aproveitando suas oportunidades para mudar, fazer novas amizades e arquitetar novos planos para ganhar dinheiro, demonstrará experiência. Esteja atento para uma novidade ou uma visita. Alguma coisa boa vai acontecer.

PEIXES – Os chefes reconhecerão suas qualidades. Faça reivindicações. Bom dia para os que lidam com eletricidade. Influências positivas de amigos no setor amoroso. Saúde normal. Existe a possibilidade de acontecer algo inesperado, mas que marcará sua vida.

