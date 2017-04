Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Anna conta sobre os assédios que sofreu de Dom Pedro e Leopoldina fica arrasada. Joaquim treina com os índios. Piatã decide procurar um emprego. Elvira batiza Quinzinho. Carlota reclama de continuar no Brasil. Leopoldina questiona Pedro sobre Anna e exige que o marido se retrate com sua professora. Os índios prestam atenção ao plano de Joaquim. Pedro decide publicar um livro com as histórias de Anna. Há uma passagem de quatro anos. Joaquim lidera uma grande fila de índios na caminhada para o Rio de Janeiro. Pedro comemora o nascimento de seu segundo filho. Avilez entrega a Dom João uma carta com a ordem para ele retornar a Portugal. Anna termina seu livro. Dom João passa o comando do Brasil para Dom Pedro. Thomas volta para o Rio de Janeiro e pensa em se casar com Anna. Dom João faz sua última saída misteriosa e pede que Chalaça não releve o seu segredo. Pedro afirma que destituirá Thomas de seu cargo na corte. Avilez comemora com Thomas, disfarçadamente, a volta de Dom João para Portugal. Piatã não consegue se aproximar de Anna. Pedro se surpreende ao saber que terá que seguir as ordens da Corte Portuguesa.

ROCK STORY

Gui consegue gravar a confissão de Carlos Barbosa, que assume ter ajudado Lázaro no roubo de sua música. Lázaro desconfia de que alguém esteve em seu escritório. Gui comenta com Zac que quer desmascarar Lázaro em grande estilo. Gordo insiste para Eva explicar o motivo de seu afastamento. Luizão elogia o trabalho de Yasmin na churrascaria. Nicolau se oferece para pagar o conserto de um cano estourado no salão de Gilda. Joana conta a Nicolau que Caio não está bem e que irá para São Paulo para fazer um tratamento mais forte. Yasmin fica surpresa ao ver que a banda 4.4 está no show de Léo. Gui invade o palco e interrompe a apresentação de Léo.

A FORÇA DO QUERER

Francineide leva Ritinha até seu trabalho. Caio afirma a Junqueira que não quer voltar a trabalhar com comércio. Bibi dorme em um bar com Rubinho. Zeca se impressiona com Jeiza lutando. Ritinha pede para Francineide mentir para Edinalva sobre seu paradeiro. Jeiza não acredita que Zeca não tenha visto sua luta. Zeca afirma a Abel que não quer mais saber de Ritinha. Jeiza repreende Cândida por ter reatado com o namorado. Ivana se interessa por Cláudio. Eurico confidencia a Silvana que Dantas viu Eugênio almoçando com uma mulher. Ivana desiste de sair com Cláudio e Joyce se irrita. Heleninha reclama das fantasias de Yuri. Bibi tenta recuperar sua matrícula na faculdade. Silvana questiona Joyce sobre seu casamento com Eugênio e decide procurar Irene. Caio e Bibi se veem na faculdade. Zeca vê Ritinha trabalhando em um aquário, vestida como uma sereia.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

EZEL

Eysan convence Cengiz a não ajudar Ezel e Mert o vê saindo de dentro do hotel. Ezel começa o jogo sozinho. Kenan acredita que conseguiu enganar Ezel mas percebe que foi traído por Eysan. Kenan fica encurralado e é ameaçado por Ali.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

