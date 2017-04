Coluna Roberto Costa

PAVOR – A Polícia Federal continua, sempre de surpresa, ainda bem, colocando algemas em ladrões do dinheiro público. Dizem que o medo é tão grande que tem gente pedindo para dormir fora de casa.

HERMAN BENJAMIN – “Não podemos transformar esse processo – cassação da chapa Dilma-Temer – num universo sem fim. Não podemos ouvir Adão e Eva para que intimem a serpente”.

CURIOSO – Seria de enorme contribuição popular se o relator do pedido de cassação da chapa nos dissesse com toda clareza quem são as pessoas que encarnam Adão, Eva e a Serpente.

SUGESTÃO – Por conta da roubalheira institucionalizada no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a extinção da Corte passou a ser defendida pelas pessoas de bem.

CADEIA – Dos sete componentes do TCE-RJ pasmem os senhores, seis foram presos por ‘meterem a mão no dinheiro’ do sofrido contribuinte carioca. O Rio é um Estado quebrado graças a esses e outros ladrões de colarinho branco.

ARMA QUIMICA I – O que leva um ditador exterminar seu próprio povo como está acontecendo na Síria?

ARMA QUÍMICA II – A mais recente atrocidade, bombardeio com gás de grande poder de destruição, deixou evidente uma coisa: tem gente vivamente e financeiramente interessada na matança de gente!

ARMA QUÍMICA III – Enquanto moedas fortes como Euro, Dólar, Libra e Franco continuarem alimentando a ganância dos “senhores das guerras”, a paz jamais será conquistada somente com reuniões da ONU.

POLITIZADO – A aprovação na calada da noite de um projeto assegurando a reeleição do atual presidente do Paraguai, demonstrou quão preparado é o povo paraguaio quando comparado ao nosso.

BALANÇANDO – Na Venezuela, Nicolás Maduro exigiu dos lacaios da Suprema Corte que destituíssem o Parlamento para continuar soberano, afundando a economia local. Teve que retroceder.

2018 – Se o povo brasileiro ficar atento aos acontecimentos aqui perto, é inegável que teremos mudanças consideráveis nas estruturas legislativas e executivas a partir das próximas eleições.

TRÁFICO I – Mesmo não dispondo de estrutura suficiente (armas, viaturas, homens, etc.), Mato Grosso do Sul tem ocupado espaço na mídia nacional pela atuação positiva contra o chamado crime organizado.

TRÁFICO II – Se o Ministério da Justiça olhasse aqui para o Estado com especial atenção, ou seja, liberasse mais dinheiro para o combate ao crime, os números seriam ainda mais positivos.

NOVA SIGLA – O senador Pedro Chaves parece que não está se sentindo confortável no socialismo cristão. Dizem que ele estaria de malas prontas para o socialismo brasileiro, ou seja, o PSB.

INDAGAÇÃO– E por falar em troca de partido, qual será o destino dos componentes da bancada petista na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul antes do advento das eleições de 2018?

JOHN KENNEDY – “A mudança é a lei da vida. E aqueles que confiam somente no passado ou no presente estão destinados a perder o futuro.” .

