30% dos produtos agrícolas vendidos em MT são roubados

Endrigo Dalcin, presidente da Aprosoja, diz que firmou parceria com a Secretaria de Segurança Pública para reduzir o índice; “A gente tem maus produtores atuando”, revela

O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Endrigo Dalcin, faz declarações polêmicas em entrevista ao sobre a chamada máfia dos insumos agricolas. Segundo ele, 30% dos produtos comercializados no estado são roubados. Ele afirma que, quem fomente o esquema, são os maus produtores rurais.

Dalcin diz que já fez uma parceria com a Secretaria de Estado de Segurança (Sesp) para tentar inibir o roubo e comércio clandestino de insumos agrícolas e maquinários, em Mato Grosso.

Segundo ele, a situação é preocupante já que 30% dos produtos agrícolas, comercializados no Estado, é proveniente do crime. “A gente tem maus produtores atuando no mercado e fomentando a indústria do crime”, afirmou.

Quanto às expectativas para o setor agrário, Endrigo diz que, chuvas regulares ajudaram no desenvolvimento da soja em Mato Grosso, mas volumes excessivos prejudicaram os agricultores da região Oeste. “37,5 mil hectares foram abandonados na região, disse.

O presidente também chamou a atenção à necessidade de respaldo ao produtor para manter as reservas legais. “Se querem que a gente segure, guarde e mantenha essas reservas legais, que tenha um pagamento por serviços ambientais prestados”, reclamou.

