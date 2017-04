Prefeitura de Alcinópolis realiza ação de incentivo à coleta seletiva no Conviver

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente – Semudes Alcinópolis – realizou mais uma ação educativa sobre a coleta seletiva. A equipe técnica da Secretaria esteve no Centro Municipal de Atendimento da Melhor Idade (Conviver) conscientizando os idosos sobre a importância de reciclar.

Durante a reunião, a engenheira florestal, Maria Aparecida dos Santos, explicou como a coleta seletiva funciona na prática, realizando a separação do lixo papel, plástico, vidro e metal.

Na oportunidade, a Semudes entregou material com divulgação sobre como realizar a coleta seletiva, deixou no local uma garrafa para que sejam descartadas as pilhas e baterias e ressaltou que o dia da coleta é toda quinta-feira. Além disto, a equipe chamou a atenção dos idosos para os LEV (Locais de Entrega Voluntária) espalhados por toda a cidade.

*Assecom PMA

