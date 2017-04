Policia Militar de Figueirão prende dupla que rodava com carro roubado e com placas clonada

No começo os dois jovens com nome de Vitor Gabriel da Silva Morais(19) e Diego Victor Ferreira(27) informaram que estavam voltando de uma festa em Alcinópolis quando o pneu furou do veículo Ford Fusion cor Branca. Mas em uma revista pelo interior do carro, os polícias encontraram duas placas da cidade de Brasília-DF.

Quando os polícias perguntaram de quem era o carro e o motivo daquelas duas placas jogadas no banco de trás, os dois jovens disseram apenas que estavam levando o carro para Dourados.

Os militares tentaram consultar o veículo no sistema da polícia não obteve resultado por estar fora do ar o sistema da Infoseg. Mas o site esteve apurando o fato e conforme informações na manhã desta sexta-feira com os policiais que conseguiram checar que os jovens teria roubado o veiculo em Goiânia e estaria levando para Fronteira que estaria usando duas placas clonadas e o chassis adulterado, com placas da cidades de Nova Alvorada do Sul-MS e a outra de Brasilia-DF e que poderia estar trocando conforme a viagem para driblar da PRF(Policia Rodoviária Federal).

Mediante a ação, os dois jovens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Camapuã para os procedimentos legais.

A ação contou com a participação do Soldado Wagner e do Soldado Vanisclei da cidade de Figueirão.

Fonte: MS TODO DIA