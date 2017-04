Pequenos produtores de Figueirão terão Cadastro Ambiental Rural gratuito

O Governo do Estado através do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), órgão ambiental que presta serviço em cooperação com a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER), licitou empresa especializada para fazer o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do pequeno produtor a custo zero. O produtor que deverá buscar mais informações na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente ou pelo telefone (67) 3274-1430.

Não existe limite de pessoas que serão beneficiadas. A única condicionante para que o pequeno produtor seja beneficiado com o CAR é que o tamanho máximo da área seja de 4 módulos fiscais ou até 280 hectares.

A AGRAER de Figueirão está atendendo os produtores rurais, juntamente com uma equipe do Governo do Estado de MS, em polo de trabalho montado no auditório da Prefeitura de Figueirão, responsável pela mobilização desses produtores.

Os documentos necessários para o produtor apresentar são: cópia do documento de posse do imóvel, matrícula, escritura de compra e venda ou contrato de compra e venda, além de CPF, RG e comprovante de residência.

* Assessoria PMF

