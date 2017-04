Pauta para Sessão Ordinária da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1144ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 10/04/2017 – SEGUNDA – FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Projeto de Lei nº 18/2017 Ver. Vanderson Cardoso

“Institui o Programa Cidade com Grama e dá outras providências”.

Requerimento nº 15/2017 Ver. Vanderson Cardoso

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Administração, Orlando L. da Cunha Castilho, solicitando que seja encaminhada a esta Casa de Leis as seguintes informações:

– Quantos funcionários concursados há na Prefeitura?

– Quantos são os Contratados?

– E quantos estão de Atestado Médico de Saúde?

Requerimento nº 16/2017 Ver. Anderson Abreu

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Diretor Presidente da SANESUL, Luiz Carlos da Rocha Lima, solicitando que seja encaminhada a esta Casa de Leis cópia do cronograma de instalação da rede de esgoto em nosso Município.

Requerimento nº 17/2017 Ver. Vanderson Cardoso

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando que seja informado esta Casa de Leis o que segue:

– Existe algum tipo de convênio de concessão de Auxílio à Educação/Bolsa de Estudo aos estudantes sul-chapadenses, firmado entre Município e Universidades?

– Se sim, encaminhar cópia dos referidos convênios.

Requerimento nº 18/2017 Ver. Anderson Abreu e Ver. Vanderson Cardoso

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Existe data prevista para a instalação de cobertura e bancos em frente aos ESFs, e UBS, para pessoas que chegam de madrugada e aguardam atendimento?

– Se sim, nos encaminhar cópia do cronograma de execução do referido serviço.

Demais informações que julgarem necessárias.

Requerimento nº 19/2017 Ver. Anderson Abreu

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente a Senhora Adriana Dal Pizzol, Gerente da Imobiliária Casa e Terra, solicitando que seja enviada esta Casa de Leis algumas informações acerca da infraestrutura do Bairro Esplanada, são elas:

– Qual é o prazo de entrega de toda a pavimentação asfáltica do referido bairro?

– Existe um cronograma de trabalho para a implantação de galerias de captação de águas pluviais no bairro? Se sim, favor enviar cópia desse cronograma.

Demais informações que julgarem necessárias.

Requerimento nº 20/2017 Vereadores Vanderson Cardoso, Anderson Abreu, Mika e Professor Cícero

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando o que segue:

O ESF Planalto está em funcionamento há pouco tempo, porém, é notório que já está necessitando de alguns reparos, como, a porta de vidro que não está abrindo, os armários da cozinha que estão danificados.

Diante do exposto eis que surge a necessidade urgente da Prefeitura Municipal cobrar esses reparos da empresa que entregou a obra.

Indicação nº 127/2017 Ver. Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius, solicitando ar-condicionado e melhorias para a Biblioteca Municipal.

Indicação nº 128/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que sejam construídas rampas de acesso para cadeirantes, nas faixas de pedestres de nosso Município, solicito ainda que nos locais onde existem faixas de pedestres seja construído calçamento.

Indicação nº 129/2017 Ver. Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando para que seja feito um estudo para a implantação de mais alguns pontos de ônibus, e também reformas nos já existentes em nossa cidade.

Indicação nº 130/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a limpeza e poda da vegetação da área localizada na Avenida Dezesseis, entre as Ruas Dezessete e Vinte e Um.

Indicação nº 131/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando limpeza da erosão localizada entre a Avenida Mato Grosso do Sul e a Avenida Espirito Santo, para que posteriormente seja efetuada a revitalização do local.

Indicação nº 132/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a limpeza e poda da vegetação no trecho entre as Avenidas das Emas, Santa Catarina, Espirito Santo e Mato Grosso do Sul.

Indicação nº 133/2017 Ver. Vanderson Cardoso e Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a construção de uma Sala de Espera, aberta aos pacientes que aguardam por suas consultas no ESF Planalto.

Indicação nº 134/2017 Ver. Professor Cícero e Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando estudo da viabilidade da aplicação de “mão inglesa” na Rua Treze entre a Rua Dez e Avenida Oito, destinada a circulação dos ônibus escolares nos horários específicos de entrada e saída dos estudantes da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade.

Indicação nº 135/2017 Ver. Professor Cícero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a substituição de lâmpadas queimadas e/ou instalação de lâmpadas na Avenida das Emas, que atualmente está com 15 pontos sem iluminação.

Indicação nº 136/2017 Ver. Professor Cícero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando reparos e cascalhamento de trechos das estadas que ligam o Assentamento Pedra Branca as Rodovias que levam a Inocência e Paraíso.

Indicação nº 137/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando patrolamento e nivelamento da Rua Estação.

Indicação nº 138/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde, João Donha Nunes, solicitando a instalação de ares condicionados e cortinas, no ESF do Bairro Planalto.

Indicação nº 139/2017 Ver. Alirio Bacca

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Cultua e Esporte Wander Viegas, solicitando a instalação de iluminação/refletores, na Quadra Poliesportiva localizada no Assentamento Aroeira.

Indicação nº 140/2017 Ver. Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando a instalação de doze estacionamentos e um retorno no canteiro central da Avenida Oito, entre as Ruas Vinte e Um e Vinte e Três.

Indicação nº 141/2017 Ver. Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando a criação de seis vagas de estacionamento para moto-taxistas na Avenida Seis, em frente ao Supermercado Super Aliança.

Indicação nº 142/2017 Vereadores Vanderson Carsoso, Anderson Abreu e Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando a instalação de rampa de acesso para cadeirante e a pintura da faixa de pedestres em frente ao ESF Planalto.

Indicação nº 143/2017 Vereadores Vanderson Carsoso, Anderson Abreu e Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, no sentido de que providenciem a restauração das janelas que estão quebradas e que sejam instaladas grades de proteção nas janelas do ESF Planalto.

Moção de Congratulação nº 13/2017 Ver. Alirio Bacca

O Vereador Alirio Bacca, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha, Moção de Congratulação a Escola CEPE – Centro Positivo de Ensino, na pessoa da Diretora, Marta Iara Nascimento Kazmirczak, pela iniciativa de trazer os alunos do 4º ano da Escola, para conhecer esta Casa de Leis.

MENSAGEM DO EXECUTIVO

– Mensagem nº 017/2017. Encaminha Projeto de Lei n° 17/2017. Executivo que: “Autoriza doação de área que especifica e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES, 07 DE ABRIL DE 2017.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora Legislativa.

Comentários