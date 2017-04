Oficina da Palavra mobiliza estudantes e professores na Escola Cecilia Meireles

O projeto Oficina da Palavra, criado pela Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Educação, foi implementado na Escola Municipal Cecília Meireles, na manhã e na tarde desta sexta-feira, 07.

Nesta primeira parte do projeto, os alunos do 2º ao 9º da escola realizaram apresentações entre as turmas sobre obras literárias de Manoel de Barros, primeiro autor que será estudado pelos alunos.

Os autores são os três poetas que dão nomes as escolas sul-chapadenses: Cecília Meireles, Érico Veríssimo e Carlos Drummond de Andrade, além de Manoel de Barros, que tem fortes laços com Mato Grosso do Sul.

No evento, entre manhã e tarde, mais de 1.100 crianças estavam presentes, além dos professores, onde reinterpretaram, dançaram e declamaram as poesias mais famosas de Manoel de Barros.

