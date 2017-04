Com uma infraestrutura de grandes festas, prossegue hoje à noite o Rodeio Profissional e show com a dupla Renan e Ray, no Rodeio do Amigos do Elton Silva.

Após o rodeio e o show, a festa não para e segue para a Boate Festa das Patroas, com Brenda & Luna, Juliana Monteiro e Tequileira.

O rodeio conta com camarotes, arquibancada cobertas, banheiros, praça de alimentação e um amplo espaço que garante conforto aos participantes

