Chapadão participa da Copa Kaká de futsal feminino em Cassilândia

A prefeitura de Chapadão do Sul, através da secretaria de cultura e esporte participará com a Equipe de futsal feminina da III Copa Kaká de futsal feminino. Os jogos serão realizados em Cassilândia.

A III Copa Kaká de Futsal Feminino acontecerá neste final de semana (8 e 9) e no será a primeira competição de nossas meninas em 2017.

O time da secretaria de cultura e esporte de Chapadão do Sul está no grupo A, ao lado de Cassilândia, Aparecida do Taboado e Itajá-GO. O grupo B tem Camapuã, Costa Rica, Paranaíba e Três Lagoas.

As sul-chapadenses estrearão na competição diante da equipe de Cassilândia, às 15h. O segundo jogo será contra Aparecida do Taboado às 16h30. O último duelo será contra Itajá-GO, às 21h.

As atletas e seu professor Leocir Martins estão motivados para disputar a competição.

