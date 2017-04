1ª etapa dos Jogos Escolares de Costa Rica conta com a participação de 312 alunos nas modalidades Atletismo e Jogos de Mesa

Os alunos das escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino participaram no último sábado, 1º de abril de 2017, da primeira etapa do JECR – Jogos Escolares de Costa Rica – realizado nas modalidades de Atletismo e Jogos de Mesa.

Conforme a secretária de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, 312 estudantes da rede pública estiveram participando das competições que foram realizadas no Estádio Laerte Paes Coelho “Laertão” que recebeu os alunos do atletismo e também na Escola Municipal Vale do Amanhecer que recepcionou os competidores dos jogos de mesa.

“Agradecemos o empenho dos professores da Rede Estadual e Municipal de Ensino e também a presença dos familiares das crianças que participaram da competição por prestigiaram esse momento tão ímpar na vida deles”, declarou a secretária Profª Me. Manuelina Martins que também é vice-presidente da Undime – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – ao parabenizar os alunos participantes.

Para o coordenador do Projeto Buscando Novos Sonhos professor Alaércio Guimaraes, a competição contou com a participação de 312 atletas que tiveram a oportunidade de vivenciar, participar e competir com alunos de diferentes escolas proporcionando alegria, conhecimento e socialização. “Gostaríamos de ressaltar o brilhante trabalho realizado pelos professores de Educação Física e o apoio dos voluntários que estiveram ajudando na organização e realização deste evento”, disse o educador ao agradecer todos os envolvidos nessa etapa do JECR.

Confira abaixo o Quadro de Medalhas por instituição de ensino: