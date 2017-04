Secretária de Indústria e Comércio retorna a feira do Céu

Secretária de Indústria e Comércio do município de Chapadão do Céu retorna nesta sexta-feira e sábado, 07 e 08 de abril, com a Feira do Céu. A feira retorna com novidades e mais participações.

Para melhor atender o participante, todo o local terá Wi-Fi gratuito e na sua abertura terá show ao vivo com Marcos Henrique e Fabiano.

Vamos reunir os produtores locais e os pequenos empresários de Chapadão do Céu, essa iniciativa além de fornecer entretenimento para os cidadãos céu-chapadenses, visa fomentar um ambiente favorável para geração de novos negócios na cidade. Afirma o superintendente da pasta Sorem Ulisses.

Traga sua família para Praça Filogonio Garcia, a feira acontecerá das 18:00h às 23:00h.

