Prefeitura de Chapadão do Sul recolheu mais de 385m³ de resíduos sólidos nesta última semana

A Secretaria de Obras, Transporte e Serviço Público de Chapadão do Sul está trabalhando para que a cidade de Chapadão do Sul fique cada vez mais limpa.

Uma das tarefas das quais a Prefeitura mais tem investido é a limpeza da cidade. Nesses últimos dias, duas equipes de quatro pessoas estão trabalhando na limpeza dos entulhos, sendo eles da construção civil, poda de árvores ou outros resíduos.

Nos bairros Planalto e Esperança, onde as equipes já passaram fazendo a limpeza, foram recolhidas 28 cargas de entulhos de 6m³, totalizando 168 m³ de entulhos, segundo dados da secretaria de Obras.

No bairro Esplanada, onde a limpeza também foi iniciada, e faltam apenas quatro ruas, foram 36 cargas de entulhos de 6m³, totalizando 216m³. As ruas que faltaram, serão atendidas na próxima semana.

Atualmente as equipes estão no bairro Sibipiruna e Parque União realizando os trabalhos de limpeza.

Entretanto, vale ressaltar a Lei Municipal Nº 1.056, de 05 de novembro de 2015, que fala que resíduos de construção civil que geram até 50 kg de resíduos sólidos ou resíduos de poda, capina e roçada em área particulares em sacos plásticos de 100 litros são de responsabilidade da Prefeitura. Volumes maiores que estes, são de responsabilidade dos cidadãos.

Cronograma

O próximo passo da Prefeitura de Chapadão do Sul será realizar um cronograma com os dias que a Secretaria de Obras irá passar em cada bairro, para que a população possa descartar os resíduos sólidos nos dias corretos.

Também vale ressaltar, que esses lixos devem ser postos nas ruas e não nas calçadas, favorecendo o trabalho mais hábil das equipes.

O único dia que já está estabelecido é o sábado, onde será feita a limpeza no centro.

Faça sua parte

A dona Eloina Lacerda, moradora da Av. E, limpa a sua calçada e o seu meio fio toda semana, fazendo a sua parte para ajudar o município de Chapadão do Sul a ficar cada vez mais limpo.

Ações como a da dona Eloina colaboram com o desenvolvimento de Chapadão do Sul. Se cada munícipe ajudar na sua calçada e no seu lote, e a prefeitura continuar fazendo o seu trabalho de recolhimento de resíduos, Chapadão ficará cada vez mais limpa.

Outras ações

Além da limpeza, a Secretária de Obras também é responsável pela equipe que tapa buracos em Chapadão do Sul. No momento, por causa das chuvas, as ações estão sendo somente paliativas, entretanto, no momento hábil, serão realizados asfaltos e recapeamentos.

A Secretaria de Obras também está empenhada nas limpezas das praças. Nesta quinta-feira, 06, uma equipe está cuidando da Praça 23 de Outubro, onde está sendo feito a poda as árvores, corte de gramas e demais cuidados.

Na rua P13, uma equipe está realizando a manutenção da via na parte que não há asfalto, como solicitado pela população.

Na tarde de ontem, 05, uma equipe da Secretaria de Obras realizou a limpeza do canal de escoamento da Avenida Rio de Janeiro, conforme também foi solicitado pela população sul-chapadense.

Para entrar em contato com a Secretaria de Obras basta ligar no (67) 3562-6645. A Secretaria está localizada na Rua Treze, nº 780.

Comentários