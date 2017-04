Prefeitura abre licitação para primeira etapa de reparos na Rodoviária

A Prefeitura de Chapadão do Sul abriu licitação para a primeira etapa de reparos no Terminal Rodoviário, danificado por fortes ventos e chuvas ainda em 2015.

Quando assumiu a Prefeitura, o prefeito João Carlos Krug determinou um amplo levantamento e um completo laudo técnico sobre todas as intervenções que são necessárias na estrutura do prédio.

Nesta primeira etapa, de acordo com o Processo Administrativo nº 161/2017 – Tomada de Preço nº 001/2017 publicada no Diário Oficial no dia 04 de abril, foi aberta licitação para a contratação de empresa especializada, no ramo pertinente, para aquisição de materiais para fundação e estruturação de concreto, estrutura de cobertura na área de embarque e reparos no Terminal Rodoviário, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos.

O recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 20 de abril, às 14 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.

