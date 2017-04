Prefeito Ivan solicita construção de rede elétrica para unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira(Xixi), acompanhado do secretário municipal de saúde Ueder de Paula e do vereador Roberto Carlos, protocolou nesta quinta-feira, dia 06 de abril, em Campo Grande, um oficio à ENERGISA onde solicita a construção de rede elétrica(energia) para a primeira etapa das casas populares do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades.

As 100(cem) primeiras unidades habitacionais estão sendo construídas no Conjunto Habitacional Jardim Severiano A.

Programa: O Programa Minha Casa Minha Vida- Entidades é destinado para as famílias com renda bruta de até R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) e tem como objetivo possibilitar uma moradia digna para as famílias.

*ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

