Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Impulso favorável para novos empreendimentos e para promoções no trabalho. O entusiasmo com que trabalhará será o fator básico para as melhorias mais estáveis mas não menos intensos.

TOURO – Ainda um período positivo para o amor, as artes a criatividade e o trato com as crianças. Melhoria no ambiente de trabalho graças a sua criatividade e versatilidade. Possibilidade de ver realizados seus maiores desejos.

GÊMEOS – Disposição tranquila e excelente estado mental para entabular novas coisas visando sua melhora geral. A elevação da personalidade será o ponto máximo de seu sucesso. Melhora da saúde, mas não se descuide. Tudo indica que você terá que tomar alguma cautela na parte profissional.

CÂNCER – O coração falou mais alto. Apesar de não estar completamente decidido sobre o caminho a seguir, você não resistirá e acabará voltando ao seu amor. Aguarde momentos intensos, carregados de romantismo e, é claro, muita sensualidade.

LEÃO – Muita atividade profissional e êxito nos negócios e novos empreendimentos sociais, estão previstos para você neste dia. Ótimo estado mental o que vai lhe dar mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes.

VIRGEM – O período vai favorecer você nas investigações, estudos, pesquisas e na medicina. Por outro lado, deverá evitar acidentes, os negócios arriscados, não crer em falsas notícias e boatos maldosos. Cuide da saúde e da reputação.

LIBRA – Fase em que será notado onde comparecer. Sua reputação será elevada e seus ideais e ações deverão ser seguidas por pessoas que vivem a sua volta. Mas, para que tudo isso aconteça siga e dependa da sua própria capacidade.

ESCORPIÃO- Momento em que deverá enfrentar alguns obstáculos, em seu lar. Mas se usar de fato a inteligência, conseguirá superá- los com sucesso. Boa fase para adquirir a casa própria e para elevar- se no campo profissional.

SAGITÁRIO – Ótima oportunidade no setor comercial, com probabilidade de lucros. Bom também, para assuntos familiares e sentimentais. No período, devido a sua maneira de ser, geralmente bastante alegre, extrovertido e com muita jovialidade, tudo isto poderá se evidenciar mais ainda.

CAPRICÓRNIO – Momento um tanto quanto agitado para você. Mas, para que tudo saia a contento, deverá tomar uma atitude otimista e inteligente e evitar o nervosismo que de nada adianta. Sucesso junto ao sexo oposto. Não se descuide da saúde.

AQUÁRIO – Uma mudança na sua maneira de se relacionar ou de se comunicar com as pessoas se fará necessária, para criar um melhor ambiente no lar e com a pessoa amada. Não adianta estar em sintonia emocional com as pessoas; será preciso saber o que você quer com relação a elas.

PEIXES – O planeta Marte dificultará o convívio familiar devido às divergências práticas e emocionais. Tendência a perder sua tranquilidade e privacidade no lar. Possibilidade de guardar mais dinheiro do que em outras épocas. Fortalecimento no ambiente profissional.

