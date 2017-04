Deputados aprovam em 1ª votação projeto que proíbe pesca do dourado

Foi aprovado em primeira votação, na sessão desta quinta-feira (6) na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) o projeto que proíbe por oito anos a pesca do peixe dourado em rios do Estado. A definição do tema só acontece após a segunda votação, ainda sem data marcada.

A proposta, apresentada pelo deputado estadual Beto Pereira (PSDB) tem o objetivo de reduzir a escassez e logo, a possível extinção da espécie nos rios que banham Mato Grosso do Sul. “O dourado é muito apreciado pelo seu sabor, por isso os cardumes têm ficado cada vez mais escassos em função da captura”, avaliou o parlamentar, destacando que No Mato Grosso, Paraná e Goiás, além de países como Argentina e Uruguai, já há leis que proíbem a pesca do peixe.

Ele afirma ainda que a medida não vai influenciar na renda dos pescadores profissionais, já que o dourado é apenas o oitavo na lista de espécies comercializadas no Estado. Na votação de hoje, o projeto foi aprovado por unanimidade, mas divide opiniões no Legislativo Estadual.

Herculano Borges (SD) destacou que votou a favor devido a legalidade da proposta, mas terá postura diferente na segunda votação, que ocorre após análise da proposta por comissões da Casa. “Votei porque o projeto é legal, mas na segunda votação serei contra, pois, a proposta é prejudicial ao Estado”, avalia o parlamentar.

Os peemedebistas Antonieta Amorim e Paulo Siufi, assim como a bancada petista da Assembleia disseram não ter posicionamento definitivo sobre a suspensão da pesca e, alegaram que estudarão o caso até a segunda votação.

Já Paulo Corrêa (PL) defendeu a legalização do fim da pesca de dourado, utilizando os países vizinhos Argentina e Uruguai como exemplo a ser seguido. “Nesses países que os brasileiros visitam, só é permitida a pesca no modelo pesque e solte”, comentou Corrêa.