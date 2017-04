Com portões abertos e show de Ewerton Polisel começa hoje o rodeio dos Amigos do Elton Silva

Começa hoje em Chapadão do Sul, o 4º Rodeio dos Amigos do Elton Silva, com a presença da A.C.R (Associação dos Campões de Rodeio), com a confirmação dos 20 melhores peões de rodeio do Brasil.

A abertura nesta noite será de portões abertos e ainda com show e Ewerton Polisel e na sequencia show na Boate Empório Sertanejo.

O rodeio acontece ao lado da Boate Empório Sertanejo e foi montada uma grande estrutura para o evento, com camarotes e a arquibancada toda coberta.

As narrações do rodeio ficam por conta de Daniel Tibiriçá e Luciano Lenes.

