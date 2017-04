Chapadão do Céu realiza etapa Goiana de Motocross neste final de mês

O município de Chapadão do Céu, vai realizar nos dias 29 e 30 de abril, uma das etapas do campeonato goiano de Motocross, categoria principal.

Já é tradição do município realizar uma etapa do goiano de motocross, com um dos principais eventos cultural do município.

O motocross será realizado na pista que fica ao lado do Lago das Garças, onde há também uma ampla área de camping, para acampar os visitantes, com segurança, banheiros, eletricidade e muito contato direto com a natureza.

No sábado as 12 horas tem início o motocross, com treinos livre e corrida para iniciantes e pratas da casa.

No domingo acontece a corrida principal, a partir das 12 horas.

