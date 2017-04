Câmara de Vereadores irá solicitar retratação da Band News

A Câmara de Vereadores de Chapadão do Céu, anunciou nesta quinta feira dia 06 de abril/17, que irá entrar com pedido de retratação pública a Rede Bandeirantes de Rádio, pelos comentários e piadas feitas no programa matinal da emissora que foi ao ar na terça feira, dia 04 de abril/17. Com a participação dos jornalistas Ricardo Boechat e José Simão.

Na ocasião os jornalistas fazem piadas com o nome do munícipio em relação à apreensão de um veículo Duster carregado com quase uma tonelada de maconha oriunda do Paraguai que tinha como destino a capital Goiânia, Distrito Federal e cidades do entorno.

No trecho em questão os jornalistas estão rindo de uma piada anterior, quando José Simão fala da apreensão de drogas de Chapadão do Céu, seguido de uma série de piadas sobre o nome da cidade, comparando com pessoas “chapadas”, “drogadas”, etc.

Com a indignação da população, a Câmara Municipal agiu rápido e acionou o departamento jurídico que está tomando as medidas cabíveis.

O Presidente do Poder Legislativo Francisco Ronildo Galdino (PSDB), acompanhado pelos vereadores: Paulo A. de Pádua (PTB), Sérgio Barbosa (PDT), Roneilce Barbosa (PSD), repudiam as declarações e estão buscando uma retratação no programa e horário que foram feitas as piadas com o nome de Chapadão do Céu, com pedido de desculpa dos jornalistas/apresentadores: Ricardo Boechat e José Simão.

