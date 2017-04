Após acordo entre Prefeitura e Caixa Econômica, ex-funcionários da AHBB podem sacar FGTS

A Prefeitura de Chapadão do Sul em acordo com a Caixa Econômica Federal conseguiu a liberações manual e por ordem alfabética do FGTS dos ex-funcionários da AHBB, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil.

A liberação para o saque do FGTS da rescisão ainda não tinha sido liberada porque estava dependendo da empresa enviar as guias e as chaves eletrônicas para que o procedimento fosse liberado pela Caixa Econômica Federal, entretanto, após esforços do gerente da Caixa de Chapadão do Sul, Pérsio Ramão Sant’ana, diante da Superintendência, foi conseguido a liberação do saque.

A caixa disponibilizará um colarador para o atendimento dos ex-funcionários, que serão atendidos entre os dias 06 e 12, conforme ordem alfabética, e poderão sacar o valor, cinco dias uteis após a entrega da documentação.

No dia do atendimento é necessário levar os seguintes documentos: Termo de rescisão do Contrato de Trabalho, Carteira de Trabalho, Identidade e Habilitação.

Confira a lista de chamada

Atendimento dia 06/04/2017 – saque a partir do dia 13/04/2017

ALINE RODRIGUES DE MORAIS

ANA PAULA MARQUES PIMENTEL SILVA

ARIELLE DE VASCONCELLOS AZEVEDO NOLASCO

BRUNA LETICIA BERTE

BRUNA MARIA VILELA DE FREITAS

CASSIA MARIA DE LIMA TORRES

CICERA ODELI DA SILVA

CLARA SILVA SANTOS

CLARICE TRINDADE VICENTE

CLAUDEANE BEZERRA DA SILVA

DANIELA MEGLIORINI PARO

DANIELLA CHRISTINA DE SOUZA

DANIELLE TALITA ASSUNCAO

DERLY ELOY ANDRADE LIMA

DIEGO BARBOSA COELHO ROCHA

EDEMA CONCEICAO BATISTA DOS SANTOS LIMA

EDNA CANDIDA VICENTE MARTINS

ELIANE TAVARES DE SOUZA

ELISANGELA SOBREIRA DE MENEZES

EMANUEL DE JESUS HONORATO

FABIANA BATISTA DA SILVA

FRANCIELIA DA SILVA OLIVEIRA ESPINOLA

GILVANIA GOMES DE SOUZA

GIOVANNA LONGHINI MELCHIOR SOTTORIA

Atendimento dia 07/04/2017 – saque a partir do dia 17/04/2017

GRACIELA DEBORAH REICHERT

GRACY KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SELLEZ

ILDA MARTINS DE LIMA URBANEK

IVANILDO PEREIRA DA SILVA SANTOS

IVONE PERPETUA AZEVEDO DA SILVA

IVONETE DA SILVA PEREIRA

JAQUELINE LAVORINI ALVES

JAQUELINE NUNES

JEFFERSON JOAO DE ALMEIDA

JESSIKA NATANA ALVES DA SILVA

JOSIANE CADAMURO DO NASCIMENTO

JOSIANI PEREIRA DOS SANTOS

JOVELINO LUIZ DE LIMA FILHO

JUCELIA TEIXEIRA DE CARVALHO

JULIANA DOS REIS

JULIANA MARIANO RODRIGUES SILVA

LEDIANE CORREA BONEZ

LEDIR FLORES DE ABREU

LEIZER HENRIQUE PELLET

LINDALVA APARECIDA DE ALMEIDA

LUANA CRISTINA DA COSTA MENDES NUNES

LUCIANO AUGUSTO DEODATO

LUZIENE SILVA PEREIRA

MAILTON GONCALVES LEMES

MARA NUBIA SOARES PEREIRA

MARIA BENTA ALVES DIAS PEREIRA

Atendimento dia 10/04/2017 – saque a partir do dia 18/04/2017

MARIA CICERA DA SILVA

MARIA IRACEMA DOS SANTOS CRUZ

MARIA LUCIA DOS SANTOS

MARIA NILVA MARTINS DE SOUSA

MARIANE VALDERES DE LIMA DARIO

MARINETE CARVALHO DOS SANTOS

MICHELE HERCOS NOVAES

MICHELLE BERTON ROOS

MICHELLE GARCIA APARECIDO DA SILVA

NAIARA DA ROSA

Atendimento dia 11/04/2017 – saque a partir do dia 19/04/2017

NAIWSSE DA SILVA RIBEIRO

NATALIA CRISTINA FERREIRA BORGES

NAYANY APARECIDA DE SOUZA AIRES

NELSON JUNIOR GARCIA MARQUES

NEURICLEA MARTINS DA SILVA

ONOFRE SOARES PEREIRA JUNIOR

PAMIELLY DE SOUZA SOARES FERREIRA

PAULO CESAR GONCALVES DOS SANTOS

RAFAELLA MENDONCA DOS SANTOS

RAQUEL KITAGAVA AMARAL MARCAL

Atendimento dia 12/04/2017 – saque a partir do dia 20/04/2017

REGINA PEREIRA DA SILVA

RITA DE CASSIA DA SILVA RIBEIRO

ROSALINA BARBOSA RAMOS

ROSANGELA DE SOUZA MOREIRA

ROSILENE SANTOS LIMA DA SILVA

ROSIMEIRE FERNANDES DIAS

ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES

SILVIO FERREIRA DE SOUZA

SUELEN ALMEIDA DE OLIVEIRA FONSECA

TATIANE DOS SANTOS MACEDO

TATIANE JASKOWIAK

THAIS MAYARA FERREIRA JESUS

THALITA JARA LEITE

THAYNARA CRISTINA FERREIRA PAULINO

VALMIRIA RODRIGUES DUTRA

VANUZA ALVES DIAS