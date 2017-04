Alcinópolis elabora Plano Municipal da Primeira Infância

No dia 31 de março Alcinópolis deu início a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância durante um encontro promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com os profissionais do Centro Municipal de Educação Infantil, Brenno Crisóstomo Duart.

O Plano ajudará os novos gestores a traçar metas que garantem políticas públicas para as crianças até seis anos, sistematizando as ações de cuidados nas áreas da saúde, educação e assistência social. Com a realização de rodas de conversa, foram abordadas ações, estratégias e estudos de projetos que garantam os direitos das crianças.

A Secretária Municipal de Educação, professora Márcia Izabel de Souza, participou do encontro e ressaltou que o professor, por formação, já tem a preocupação com a primeira infância e em formar bons cidadãos. “Agradeço ao empenho do grupo e faço o compromisso junto com vocês de garantirmos uma infância saudável e feliz para as nossas crianças”, disse.

O prefeito Dalmy Crisóstomo também esteve reunido com os profissionais da Educação Infantil e lembrou a luta que enfrentaram para adequar o CMEI e permitir que as crianças pudessem estudar com segurança e conforto. “Vejo o carinho e a dedicação de vocês todos os dias com essas crianças e darei todo suporte e condição de trabalho necessária, pois reconheço que tudo começa pela educação”, garantiu o prefeito.