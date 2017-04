Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Bárbara se anima com a notícia de Caio. Belloto repreende Rômulo por se preocupar com a ausência de Nanda. Giovane, Gabriel e Jorjão cuidam de Cléo. Rômulo vence a luta e Belloto comemora. Caio afirma a Ricardo que ficará com tudo o que pertence a ele. Jéssica se incomoda ao ver o entrosamento entre Mônica e Belloto. Cléo confunde Gabriel com o filho. Nanda termina o namoro com Renato. Fábio apoia Manuela e a deixa comovida. Jorjão e Gabriel se emocionam com Cléo. Jéssica reclama da intimidade entre Belloto e Mônica. Rômulo beija Sula. Artur acampa com Belinha. Caio conta para Joana que ele é o novo sócio da academia.

NOVO MUNDO

Anna aceita a proposta de Thomas. Jacinto garante que Piatã não voltará para a cidade. Anna e Thomas contam a Pedro e Leopoldina que estão namorando. Sebastião leva Diara para cozinhar para Wolfgang. Ubirajara tenta negociar a passagem dos Tucarés com Caurê. Anna não consegue explicar para Leopoldina por que firmou um compromisso com Thomas. Joaquim se irrita quando os Tupiniquins declaram guerra contra os Tucarés. Pedro afirma a Chalaça que irá desmascarar Thomas. Elvira esconde Quinzinho de Licurgo e Germana. Thomas mostra para Dom João a lista que recebeu de Sebastião, com os nomes dos falsos rebeldes que foram presos. Ferdinando e Letícia encontram Piatã desacordado na mata. Joaquim descobre sua missão com os índios. Dom João manda Thomas para Cisplatina e Pedro comemora.

ROCK STORY

Júlia termina seu relacionamento com Gui. Nicolau inicia o tratamento de quimioterapia. Vanessa comenta com Diana que acredita que Gui e Júlia irão se separar de vez. Júlia afirma para Edith que quer esquecer Gui. Romildo supõe que Alex e Lorena tenham fugidos juntos. Yasmin estranha o fato de Néia ter conseguido um emprego para Betão. Nina avisa a Lázaro que ela e Miro passarão um tempo em sua fazenda. Marisa anuncia que está grávida, sem revelar de quem. Gui enfrenta Diana por ela ter contado a Júlia que eles dormiram juntos. Nelson nega o pedido de aumento salarial de Amanda. Léo sonha com Manu. Gordo comenta com Nanda que Eva terminou com ele sem dar explicação. Daniel informa a Júlia que a polícia ainda não tem nenhuma pista de Lorena e Alex. Lorena e Alex planejam assaltar uma joalheria.

A FORÇA DO QUERER

Ruy tenta ficar com Ritinha. Ivana pede para morar sozinha. Joyce discute com Eugênio. Zeca conversa com Nazaré sobre Ritinha. Ritinha diz a Marilda que irá para o Rio de Janeiro com Ruy. Silvana indica uma arquiteta para ajudar Eugênio com o projeto de seu escritório. Cirilo marca uma viagem com Caio. Aurora discute com Rubinho. Bibi e Caio se veem na rua. Bibi é assaltada no ônibus e acaba sofrendo um acidente. Eugênio fica feliz com o trabalho de Irene. Silvana avisa a Eurico que irá demorar para voltar para casa. Caio flagra Silvana em uma mesa de pôquer. Ritinha prepara um banho de ervas. Zeca chega ao Rio de Janeiro e leva Nazaré em casa. Ritinha não encontra Ruy no local marcado e decide ir atrás dele em Belém, acreditando que o encontrará antes dele embarcar para o Rio. Zeca se desespera ao saber da fuga da noiva. Ritinha chega a Belém. Caminhão de Zeca em blitz comandada por Jeiza.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Thiago diz a Rubi que a espera em sua suíte e ordena que ela coloque a roupa e as jóias que lhe mandou. Maribel diz a Alessandro que Rubi a separou de Heitor e o aconselha a não permitir que ela o separe de Sônia. Thiago obriga Rubi a manter relações com ele. No dia seguinte Rubi encontra um cheque e um bilhete dizendo que teria pago mais se não tivesse sido apenas uma noite. Rubi se sente humilhada e chora. Célia informa a Rubi que Alessandro está desaparecido. Rubi procura Thiago e exige que ele lhe diga o que fez com Alessandro. Cínico, ele responde que não sabe nada sobre o doutor. Alessandro é violentamente espancado pelos seguranças de Thiago, que exigem que ele se afaste de Rubi. Sônia chega ao hospital e expulsa Rubi do quarto de Alessandro. Rubi comenta com Marco que, embora não possa provar nada, tem certeza de que foi Thiago quem mandou espancar Alessandro. Ele responde que só estando longe dela Alessandro não corre perigo. Alessandro diz a Sônia que a lesão é tão grave que poderá perder o movimento da mão e, se isso acontecer, será o fim de sua carreira. Marcos promete a Alessandro que estará com ele durante a cirurgia. Alessandro pede a Marcos que vá ver Rubi, pois tem medo do que Thiago possa fazer, já que ameaçou matá-los. Sofia critica Maribel por estar saindo com Luiz. Maribel comenta com Luiz que Sofia está com ciúmes, pois os viu juntos. Ele responde que não tem nada contra Sofia, mas seu coração pertence a outra. Alessandro diz a Rubi que, por ela, arruinou sua vida e seu casamento. Alessandro diz a Sofia que tem muito medo de não poder voltar a operar. Sofia confessa a Alessandro que não conseguiu esquecer Luiz e conta que ele tem um relacionamento sério com Maribel. Rubi, furiosa, comenta com Toledo que não suporta a ideia de que Sônia e Alessandro estejam juntos novamente. Marcos, feliz, conta para Alessandro que Cristina aceitou se casar com ele. Sofia deseja felicidade a Maribel ao lado de Luiz, mas diz que não podem continuar sendo amigas porque ainda o ama. Sônia conta a Heitor que Thiago mandou agredir Alessandro por causa de Rubi e que ela estava na suíte junto com ele.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Demetrio fala com Josefina sobre o casamento e ela se propõe a pagar por seu carinho e carícias, Demetrio a beija e imagina o dinheiro que ela o dará. Na praça principal de Água Azul, Pedro dá um discurso enquanto Nadia se comporta carinhosamente com ele, Victor ao longe os observa, zangado. Na residência “Medina”, Victor chega e reclama com Nádia por seu comportamento na praça. Na residência “Mendonça”, Lauro pede a Graziela que se acalme, a lembra do quanto a ama e valoriza, completa dizendo que ela foi seu primeiro amor. Enquanto isso, Graziela se lembra do bem que passava junto a Benjamin. Na casa de Adolfo, Maria está frustrada porque Adolfo quer estar com ela, porém ela não o suporta. Adolfo a mostra o quanto a adora. Na casa de Prudência, Angélica pede a sua madrinha que não diga a seus pais que se casará, já que eles tentariam impedir o casamento. Prudência propõe a Jose Luis que esclareça as coisas com seu irmão, o capitão Robledo, já que é ele o mais interessado em limpar sua reputação, Prudência confessa que ao se casar com Angélica será muito rico, ele se ofende dizendo que não se interessa por dinheiro. Na fazenda “Arechiga”, Amélia está preocupada com Angélica e Joaquim e já não sabe o que fazer, Virginia tenta uni-los, mas a ignoram e ela chora. Na fazenda “Almonte”, Tomás e Alessandro chegam a um acordo com Demetrio, que após o casamento com Josefina, não tocará em sua fortuna e trabalhará para Alessandro em Água Azul para saldar sua dívida, Josefina chora, pois pensa que assim Demetrio a odiará. Ezequiel mostra com provas a Alessandro que seu capataz era José Luis, furioso, Alessandro pega uma arma e sai, recordando dos momentos em que Montserrat estava sozinha com José Luis. Na casa do Padre Anselmo, Maria, chorando, pede ao padre que fale com Alessandro, ele se nega, Montserrat discute com Adolfo e pede que ele se afaste de Maria, Montserrat dá a notícia de sua gravidez ao Padre, ele a felicita. Na fazenda “Almonte”, Alessandro ao ver o interesse de Macário por Dominga, lhes dá o dia para que o passem juntos e eles decidem comer no povoado. Alessandro se dirige ao quarto de Carlota, pede seu celular e o lança ao longe, Rosário se surpreende, ele grita que já sabe do capataz e sai trancando a porta, para que elas não saiam dali, elas choram. Na casa do Padre Anselmo, Montserrat pergunta se Rosário é a mãe de Alessandro, já que não é justo que o trate como uma criada, o Padre se nega a responder e a pede que se cuide muito pelo bebê que espera. Montserrat comenta que já sabe que sua mãe foi amante de Benjamin, ele a aconselha a não investigar o passado, já que poderia ser muito doloroso. Na residência “Mendonça”, Graziela recebe feliz Demetrio, que está muito zangado por ter de se casar com Josefina, Lauro diz ao filho que vá embora de sua casa, já que para ele, não existe mais. Graziela o impede dizendo que seu filho se casará com Josefina e não permitirá que o amole. Na residência “Medina”, Ezequiel informa Pedro que já falou com Alessandro e mencionou um nome que não escutou muito bem. Por outro lado, um homem segue vigiando José Luis Alvarez. Na residência de Prudência, Inácio chega de visita com sua irmã e ao ver Angélica reclama por seus pais não saberem onde ela se encontra. Prudência lhe informa que o casamento é dela e José Luis se apresenta como seu futuro esposo. Na fazenda “Almonte”, Montserrat chega feliz, mas Alessandro, furioso, reclama que ela o mentiu com respeito a José Luis e a expulsa de sua casa, junto a Rosário e Carlota, Victor tenta tranquiliza-lo, mas Alessandro não acredita em nada e grita que o bebê que Montserrat espera é um bastardo, e jamais o reconhecerá como sendo seu. Rosário grita desesperada que o bebê é filho de Alessandro e Carlota se surpreende ao descobrir que a senhora é a mãe de Alessandro, mas promete guardar segredo. Montserrat depois de muito implorar a Alessandro, vai embora, indignada, com sua tia e Rosário.

CARINHA DE ANJO

Nicole defende Silvana da bronca de Gustavo, pois tem ciúme de Verônica. Juju encontra Frida e Bárbara na sorveteria. Super Eu e Mega Dulce vão junto com ela. Haydee desmaia ao ler o bilhete que Flávio deixou pra ela e descobrir que ele precisou sumir. Dulce discute com Frida e Bárbara, pois as duas não são do mesmo grupo e estão fazendo trabalho juntas. Juju diz que só se apresentará caso a Madre autorize, mas não participará de nenhum grupo. Peixoto visita Haydee e a encontra desmaiada. Ela murmura sobre o bilhete e o delegado procura, pois pode ser uma prova. Nicole chega e encontra sua mãe no chão e o delegado vasculhando sua casa. Madre Superiora pergunta a Cecília se ela gostaria de ser madrinha de Estefânia ao lado de Gustavo. Cecília diz que obedecerá o que a Madre decidir. A Madre, então, recomenda que ela não aceite. Quando Haydee se recompõe, Peixoto pergunta sobre Flávio. Haydee diz que o filho foi viajar. A água volta a Doce Horizonte. Madre Superiora diz a Estefânia que Cecília não será sua madrinha de casamento. Haydee diz a Peixoto que uns amigos influentes de Flávio garantiram que Rosana logo perderá a guarda de Emílio. Haydee pensa que Peixoto não sabe nada sobre a armação de Flávio. Ela liga para o filho e deixa uma mensagem na caixa postal pedido que continue com seu plano sem medo. Dulce sonha com Tereza e conta sobre seus novos superpoderes. Estefânia conta a Gustavo que queria que Cecília fosse a madrinha de casamento ao lado do irmão.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel pede que Ali organize um jogo de poker para que ele possa apostar. Sebnem consegue emprego e moradia em um hotel e Tefo desiste de pedi-la em casamento. Ezel obriga Cengiz a assinar um contrato e entregar pessoalmente para Eysan. Kenan leva Eysan e Yan ao encontro de Serdar.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Isaura desmaia e Álvaro chama um médico. Branca fica vitoriosa com o escândalo. Geraldo e o chefe de polícia não concordam com o fato de Isaura ser escrava. Coronel Sebastião ganha no pôquer e Leôncio volta para casa. Geraldo vai em direção dos capangas e diz a eles que não podem levar Isaura sem um mandado assinado por Leôncio. Gabriel consegue mexer os pés. Isaura acredita que Álvaro não vá perdoá-la. Álvaro diz à sua mãe que continua a gostar de Isaura. Tomásia quer descobrir quem acertou o tiro no Conde durante o duelo. Malvina pressiona Leôncio para que lhe conte sobre o local onde está Isaura. Isaura e Miguel contam toda a verdade sobre eles para Álvaro e Perpétua. Henrique se despede de seu pai para voltar ao garimpo. Coronel Sebastião diz à Rosa que dará sua liberdade quando ele morrer. Diogo quer se casar com Helena. Durante o café, Sebastião corrige os erros de português de Rosa. Álvaro diz à Isaura que vai lhe proteger enquanto viver.

O RICO E LAZARO

Daniel avisa que Joaquim é inocente. Abednego recebe Gedalias no palácio. Zac discute com Chaim. Nabucodonosor não aceita as provas apresentadas por Daniel e condena Joaquim a morte. Neusta se desespera. Gedalias chega ali e diz ter uma mensagem importante. Ele avisa que Zedequias tentou incriminar o príncipe para evitar que Joaquim ocupasse o trono de Judá. No mesmo momento, Arioque diz ter recebido uma mensagem sobre a aproximação de Jerusalém com o Egito. Furioso, Nabucodonosor avisa que Judá pagará caro pela traição de Zedequias. O soberano de Jerusalém se diverte na Festa do Tabernáculo. O rei da Babilônia liberta Joaquim. Sammu-Ramat avisa que precisa sair. Nabucodonosor ordena a invasão à Judá e pede para trazerem Zedequias com vida. Asher diz para Joana que fez as pazes com Zac. Gedalias entrega a mensagem de Jeremias para os hebreus no palácio e retorna para Jerusalém. Daniel lê as profecias sobre o fim do cativeiro na Babilônia e avisa que entregará a mensagem a todos os escravos hebreus. Fassur estranha a ausência do falso profeta Hananias. Chaim conversa com Ravina e conta que Rabe-Sáris ficou na Babilônia com o irmão. Zadoque comenta sobre as profecias de Ezequiel sobre a queda de Judá. Nebuzaradã se despede de Kassaia. Aspenaz trata a rainha com zelo. Fassur fica observando Joana. Joaquim conversa com Evil e revela seu sentimento por Edissa. Neusta procura pelo filho no palácio. Nebuzaradã beija Sammu às escondidas. Zac se apresenta para Benjamin. Rebeca, Dana e Joana vão colher frutas no campo. Fassur as seguem e observa Joana com desejo. Sammu-Ramat pede para Nebuzaradã voltar vivo. Nitócris ordena que Nabonido durma no chão. Nabucodonosor autoriza a partida de seu exército. Asher vê Rebeca e Dana voltarem sem Joana e segue a procura de sua amada. Sem sucesso, Shag-Shag tenta arrumar clientes na rua. Sammu vai até a casa da Lua e diz ter uma proposta para Hurzabum. Rabe-Sáris segue com o exército babilônico para o reino de Judá. Atormentado de desejo, Fassur começa a se autoflagelar. Joana se depara com ele e se assusta com o olhar doentio do sacerdote.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários