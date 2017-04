Waldeli recebe representantes da Fundação Ulysses Guimarães e fecha parceria para capacitação de servidores públicos municipal

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa recebeu no final do mês de março, o coordenador de cursos da FUG – Fundação Ulysses Guimarães – Nelson Batistote e a assessora do PMDB Mulher Estadual Bruna Queiroz que vieram oferecer parceria com o Governo no sentido de trazer cursos de capacitação aos servidores públicos municipais.

Visando um Governo Municipal de excelência o prefeito, que estava acompanhado da subsecretária de Administração Liliane de Campos e da secretária Executiva dos Conselhos Municipais Soliane Rodrigues Anacleto Ulian, fechou parceria com a FUG e em breve estará oferecendo novas capacitações aos servidores públicos municipais.

Conforme o Chefe do Executivo, os cursos que serão oferecidos gratuitamente são de Políticas Públicas de Gênero que terá como mediadora a secretária de Educação e vice-presidente da Undime – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral. Já a capacitação em Dicção e Oratória terá como mediadora a gestora Liliane de Campos. O terceiro curso que será oferecido é a formação de Agentes de Cidadania Comunitária que terá como facilitadora a servidora Soliane Rodrigues Anacleto Ulian.

Antes do início das capacitações, as mediadoras terão uma formação realizada pela Fundação Ulysses Guimarães que também disponibilizará os materiais posteriormente para realização dos cursos. “Enquanto eu for gestor, parcerias que visam o crescimento pessoal e profissional dos nossos servidores irão sempre interessar o Poder Público”, enfatizou o prefeito ao destacar a importância do trabalho desenvolvido pela FUG.