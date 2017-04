UFMS de Chapadão do Sul recebe mudas de árvores da Prefeitura

A Sedema, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, realizou uma doação de mudas de árvores de espécies nativas e frutíferas para o Campus da UFMS Chapadão do Sul, na tarde desta terça-feira, 04.

As mudas são do viveiro municipal e vão contribuir para deixar a UFMS ainda mais verde.

Para o secretário da Pasta, Felipe Bastista, “a ação contribui para o meio ambiente ao perpetuar espécies nativas do cerrado, além de arborizar o campus, em benefício dos alunos e da natureza”, relata.

Viveiro

O viveiro municipal está com expediente aberto ao público das 13 ás 17 (MS), mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3562-1821 Sedema ou (67) 9-9988-1662 (Jackeline Portes).

Confira as árvores disponíveis no viveiro: Palmeira real, ipê roxo, palmeira leque, acácia chuva de ouro, palmeira arbusto, oiti, balsamo, formio, aroeira pimenteira, alpinia, jacarandá, sibipiruna, pau formiga, mogno, valeriana, pandano, aldrago, cróton, pata de vaca, pitanga, jenipapo, olho de dragão, folha fita, saboneteira, barba de serpente, palmeira areca, lírio de pedra, palmeira fênix, noni, ipê verde, abacaxi roxo, santa Barbara, fruta do conde, flamboyant, hibisco, goiabeira, acácia rosa, maracujá, cedro, ipê amarelo, ipê branco, cana fistula, aldrago, amora, seriguela, graviola, reseda, bulbine, árvore folha larga, romã, palmeira imperial, estrelicia, murta e cereja amarela.

Assessoria imprensa pmcs

Comentários