Secretaria de Assistência Social se reuniu com famílias pré-selecionadas do Projeto Lote Urbanizado

A Secretaria de Assistência Social de Chapadão do Sul se reuniu ontem, 04, com as dezesseis famílias pré-selecionadas do: “Projeto Lote Urbanizado” que visa atender famílias com renda de até 05 salários mínimos e que não tenham sido beneficiadas em outros programas habitacionais, para a apresentação dos primeiros passos, na execução deste Projeto que será realizado em etapas por meio de parcerias entre a Agência de Habitação Popular do Mato Grosso do Sul – AGEHAB, Município e Cidadãos, onde cada uma das partes terá suas responsabilidades.

As funcionárias do Setor de Habitação da Secretaria passaram as informações sobre a execução da 1ª Fase da 2ª Etapa do Lote Urbanizado, com a relação de materiais que deverão ser adquiridos pelos beneficiários nesta 1ª Fase.

A Secretária de Assistência Social Maria das Dores Zocal Krug, explicou como a AGEHAB através do Sistema de Inscrição Compartilhada realizou eletronicamente a seleção das famílias conforme critérios exigidos pelo Programa Habitacional e também falou de sua emoção ao ver a lista das famílias pré-selecionadas que foram só dezesseis no momento, mas que o prefeito João Carlos Krug está se esforçando para que o município, além deste, seja contemplado com outros mais Programas de Habitação para atender a demanda existente.

Assessoria de imprensa

