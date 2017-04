Prefeitura promove campanha de Posse Responsável na escola Jorge Amado

A Prefeitura de Chapadão do Sul realizou na manhã desta quarta-feira, 05, uma palestra sobre Posse Responsável na Escola Estadual Jorge Amado, para alunos do 6º, 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, totalizando quase 500 alunos.

Na ação, o médico veterinário e responsável pelo canil de Chapadão do Sul, Fernando Torres, falou da importância de tratar bem os animais após a posse e passou alguns vídeos para o ensinamento da Posse Responsável.

Em sua fala, Fernando relatou que nos últimos dias foram abandonados cerca de 20 filhotes no canil de Chapadão do Sul, sendo que alguns ficaram abaixo de forte chuva.

Na oportunidade também estavam presentes o secretário adjunto da Sedema, André dos Anjos, e Keila do Controle de Vetores. A ação teve o apoio da Associação Arca de Noé.

A próxima escola a receber a ação de conscientização sobre a posse responsável será a Escola Estadual Augusto Krug Netto.

Posse Responsável

Posse responsável são cuidados e responsabilidades que o proprietário precisa ter com o seu animal de estimação: o animal precisa de cuidados, carinho e atenção; o animal precisa ser levado ao veterinário regularmente; não pode-se abandonar cães e gatos nas ruas; se não há espaço suficiente na casa não deve adotar um animal; ter controle sobre a reprodução e evitar criar indesejadas.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 9 9967-9294.

*Assecom PMCS

Comentários