Prefeito Lairto manifesta interesse do Município na implantação da Brigada Municipal em Alto Taquari

Na manhã desta quarta-feira (05/04), foi realizada uma importante reunião no gabinete do prefeito de Alto Taquari (MT), Lairto Sperandio. Na ocasião, o Comando do Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso apresentou o protocolo de intenção para a estruturação de uma Brigada Municipal Mista em Alto Taquari. A proposta do Corpo de Bombeiros foi apresentada pelo major Ranie Pereira Sousa.

Estavam presentes na reunião os representantes da Odebrecht Agroindustrial, Márcio Dezan e Renato Orozimbo; representantes dos agropecuaristas locais, Luiz Sperandio (Sindicato Rural), Guilherme Kok (Faz. Santa Maria), Marlene Lima (Aprosoja); além de servidores municipais e do subtenente Valério, comandante da Polícia Militar local.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Ivan Borba, também prestigiou a reunião, junto aos colegas vereadores: Elgimar Rodrigues (Nego do Parque), Leandro Almeida, Márcia Buscariol e Sinésio Rodrigues.

Ainda na manhã desta quarta, o prefeito Lairto enviou um ofício ao Comando do Batalhão de Emergências Ambientais informando do interesse do Município em estabelecer a parceria para a implantação da Brigada em nossa cidade em 2017, entre outras ações.

Sobre a Brigada

A Brigada Municipal Mista é uma integração de esforços e consiste em uma parceria estabelecida entre o Estado, representada pelo Corpo de Bombeiros Militar; o Município, representado pela Prefeitura local e o setor privado (empreendedores do agronegócio, entidades de classe, etc). Na Brigada, cada representante assume uma responsabilidade para a estruturação, operacionalização e manutenção da entidade.

O objetivo da Brigada, segundo o Corpo de Bombeiros, é reduzir a ocorrência de incêndios florestais e queimadas não autorizadas no município sede e circunvizinhos por meio da atuação ininterrupta durante os três meses do período proibitivo do fogo.

Eduardo Candido – Jornalista (JP 0011052/DF)

