Policia de Costa Rica prende um dos assaltantes de carreta na região

Ação conjunta entre Polícias Civil, Militar e Militar Ambiental – GTO prende em flagrante autores de roubo tentado na rodovia MS/306.

O fato vinha sendo recorrente nas rodovias da região de Costa Rica e Chapadão do Sul, demonstrando se tratar de uma associação criminosa que visava atingir principalmente veículos de carga. Os usuários das mencionadas vias e os moradores da região e do distrito da Laje estavam atemorizados com a violência implementada pelos criminosos – agressões físicas e disparos de arma de fogo.

Na ação policial ocorrida nesta terça-feira foi preso um autor maior, apreendido um adolescente, uma motocicleta furtada na cidade de Chapadao do Céu/GO, um simulacro de arma se fogo e duas lanternas usadas no crime. Entrevistados, os criminosos confessaram parte dos crimes, apontaram os outros dois comparsas – Tiago e Maicon, confirmaram que o veículo da pessoa de Maicon, um FIAT/MOB era usado em boa parte dos assaltos e que a arma de fogo usada no crime fora descartada no momento da fuga da equipe GTO.

A dupla foi autuada em flagrante por roubo qualificado tentado, associação criminosa, receptação e corrupção de menores. Novas diligências ainda estão em andamento com o objetivo de identificar os demais autores, apreender o restante das armas usadas nos crimes para que haja o completo desmantelamento da quadrilha.

“Mais uma vez, o trabalho integrado das Forças Policiais atuantes em Costa Rica responde ao clamor público com a prisão de criminosos perigosos”. Qualquer informação que leve à pessoa de Maicon de Souza pode ser repassada para as Policias Civil e Militar pois há em seu desfavor Mandado de Prisão oriundo do estado do Panará.

