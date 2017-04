Novas adesões à CASSEMS podem ser feitas até o dia 12 pelos servidores municipais de Chapadão do Sul

Os servidores municipais de Chapadão do Sul que desejarem obter o plano de saúde da CASSEMS, Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul, devem encaminhar documentação até o dia 12 de abril.

O plano de saúde, que é válido em 23 estabelecimentos da área da saúde em Chapadão do Sul, também pode ser partilhado entre o cônjuge, precisando ser casado ou estar em união estável e filhos até 18 anos ou de 18 até 21 sendo estudantes e não tendo carteira assinada. O valor descontado em folha será de 7,5% do salário bruto do servidor.

Outra opção que a CASSEMS também oferece é agregar parentes ao plano, como filhos de 18 a 21 anos que não estejam estudando, filhos maiores de 21 anos, netos, pais e enteados. Entretanto, é cobrado um valor referente a idade de cada um. Ressaltando que esta opção só é válida para quem tem CASSEMS a mais de um ano.

Documentação

Para titular solteiro ou casado no civil é necessário levar termo de posse, portaria, holerite, RG, CPF, Cartão do SUS, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência.

Para titular com união estável os documentos são: termo de posse, portaria, holerite, RG, CPF, Cartão do SUS, certidão de nascimento, escritura pública de união estável e comprovante de residência.

Para filhos menores de 18 anos é necessário levar RG, CPF, Cartão do SUS e certidão de nascimento. Para filhos de 18 a 21 anos, além da documentação anterior é preciso anexar a declaração de matrícula escolar e carteira de trabalho.

Exclusão

Os servidores públicos que já estão cadastrados no CASSEMS mas não querem mais participar do plano, devem ir até o CASSEMS para assinar o documento de exclusão.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3562-1050, com Fernanda. A CASSEMS está localizada na Av. Oito, nº 800, sala 6.

*Assecom PMCS

