Nota de Agradecimento e convite para missa de 7º dia de Antônio de Jesus

Faleceu no dia 31 de março deste ano Antônio de Jesus (85), sepultado no Cemitério Municipal de Chapadão do Sul. “Seu Antônio” deixou esposa, dois irmãos, seis filhos, 17 netos e 7 bisnetos. A família enlutada agradece a todos que estando presentes ou mesmo à distância dividiram este momento de tristeza e superação.

Agradecem também à direção, m´´edicos e funcionários do Hospital Municipal de Chapadão do Sul que não mediram esforços para proporcionar um momento de conforto nas últimas horas de vida do falecido. A família convida a todos para participar da missa de sétimo dia que será realizada na Capela de Nossa Senhora Aparecida no dia 7 de abril (sexta-feira), às 19 horas (MS).

