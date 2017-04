Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Início de um novo ciclo anual na sua vida. Plena vitalidade física e confiança em si mesmo. Período favorável para desenvolver atividades que digam respeito as suas motivações mais profundas. Maior agitação e impulso no cotidiano.

TOURO – No trabalho, maior habilidade diplomática, senso estético e criatividade, trazendo grande progresso material. Possibilidade de surgimento de sentimentos de desconfiança em relação a seus novos sócios.

GÊMEOS – as associações e sociedades de cunho afetivo ou comercial estarão muito estimuladas. Poderá haver uma proposta de casamento, se você for solteiro. No mínimo, ocorrerá a necessidade de unir- se a pessoas para que você próprio se torne mais forte.

CÂNCER – Momento de alegria e de íntima realização no amor. Possibilidade de concretizar um relacionamento amoroso há muito esperado. Mais coragem na maneira de ser com as pessoas. Atritos no trabalho

LEÃO – Estímulo forte e benéfico para o amor e as relações sociais. Maior facilidade para encantar as pessoas e para se encantar com elas. Novas amizades ou paixões poderão se iniciar. O otimismo poderá levar a problemas nos estudos e assuntos cotidianos.

VIRGEM – Possibilidade de iniciar viagens longas e de manter contato com novos meios culturais e de conhecimento. Abertura dos horizontes mentais através de experiências práticas. Tendência a usar a agressividade.

LIBRA – Atividades no trabalho que estavam se desenvolvendo bem, diminuirão seu ritmo. Será necessária uma revisão do planejamento e da eficiência prática. Melhor entendimento com os amigos, mas não no amor.

ESCORPIÃO- Vênus indica soluções para as questões financeiras e aumentará a segurança pessoal, depois de mudanças na sua maneira de ser. Confusão e sentimentos negativos nas relações de amizade e no amor. Tome cuidado.

SAGITÁRIO – Maior estabilização emocional. Facilidades na vida profissional, através de relações e contatos. Continua o clima de instabilidade com a pessoa amada. Período favorável para repensar seus valores. A sua mente estará esmiuçando todos os lados de uma questão.

CAPRICÓRNIO – Perigo de acidentes, de problemas no trabalho e no cotidiano. Os abusos deveriam ser evitados, assim como os atritos com pessoas próximas. Desenvolvimento da vida financeira aliadas às atividades pessoais voltadas para a organização e estratégia.

AQUÁRIO – Início de uma relação amorosa mais intensa e feliz. Haverá oportunidade para se aproximar da pessoa amada. As atividades artísticas e educativas também estarão beneficamente estimuladas. Maior harmonia e felicidade no ambiente doméstico.

PEIXES – Novos acontecimentos na vida financeira. Oportunidade de novos negócios, empreendimentos e comercialização de produtos para compra e venda. Procure ter uma nova visão de suas necessidades materiais.

Comentários