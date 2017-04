Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Nanda convence Joana a patrocinar Rômulo. Martinha reclama da visita de Luiza. Todos disputam a atenção de Mônica. Martinha volta para casa com Lucas e o filho. Joana inicia a criação de um site para a Forma. Martinha não gosta quando Lucas recebe um telefonema de Luiza. Nanda explica a Jéssica por que não assistirá à luta de Rômulo. Martinha fica encantada com Mônica. Mauro avisa a Joana que vendeu sua parte na academia. Mônica anima Belloto. Lucas pensa em convidar Luiza para visitar o filho e Martinha não gosta. Joana demonstra a Tânia sua insegurança com o novo sócio da Forma. Começa a luta de Rômulo. Caio anuncia a Bárbara que é o novo sócio da academia.

NOVO MUNDO

Joaquim luta com os índios contra os jagunços. Jacinto percebe a falta de habilidade de Piatã na mata. Carmem dá à luz um menino e, antes de morrer, pede para Elvira cuidar de seu filho. Joaquim conta para Ubirajara como foi parar no meio da mata. Licurgo retira o filho de Carmem de Elvira e o leva para um orfanato. Pedro invade o quarto de Anna. Jacinto deixa Piatã sozinho na mata. Anna conta para Thomas que está sendo assediada por Dom Pedro. Pedro briga com Leopoldina e a deixa sozinha na floresta. Olinto avisa que Joaquim poderá ir para o Rio de Janeiro. Pedro procura por Leopoldina. Thomas instrui Nívea para trabalhar em sua casa. Pedro obriga Anna a dançar com ele e Carlota o repreende. Piatã tem uma lembrança de sua infância com seu pai índio. Elvira resgata o filho de Carmem do orfanato e o leva de volta para a taberna. O capitão do navio confirma a morte de Joaquim para Anna. Joaquim e os Tucarés são atacados por outros índios. Thomas sugere que Anna invente que está comprometida com ele.

ROCK STORY

Gui inventa uma desculpa para justificar sua presença na casa de Lázaro. Daniel avisa a Gui que pedirá a um amigo detetive para encontrar Carlos Barbosa. Luizão comenta com Nicolau que Haroldo tem muitas dívidas. Mário diz para Lorena tomar cuidado. Nelson aconselha Gui a não contar a Júlia que dormiu com Diana. Nicolau deposita dinheiro na conta de Haroldo para que ele salde suas dívidas. Betão ameaça Néia e exige que a mãe de Léo lhe ajude a arrumar um emprego. Júlia pergunta a Gui se ele dormiu com Diana.

A FORÇA DO QUERER

Ritinha fica furiosa por Zeca não querer levá-la para o Rio de Janeiro. Nazaré afirma a Abel que convencerá o sobrinho a ficar em Niterói. Joyce pede para conversar com Simone sobre Ivana. Cibele leva um fora de Abigail quando fala sobre dieta. Ruy comenta com Zeca sobre seu casamento. Joyce questiona Simone sobre Ivana. Eurico exige que Junqueira não aceite o pedido de Dantas para que Cibele trabalhe na assessoria da presidência da empresa. Cirilo pega Caio no aeroporto. Bibi tenta conseguir dinheiro para pagar seu aluguel atrasado. Zeca vê Ritinha escondida em sua carroceria e a leva de volta para casa. Ruy tenta agarrar Ritinha, que entra no rio e é protegida pelos botos. Aurora entrega a Bibi um anel que a filha ganhou de Caio quando ainda estavam juntos. Ivana pede para ter uma conversa séria com Eugênio. Ritinha procura Ruy em sua pousada.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Alessandro discute com Rubi por ter infernizado sua esposa e a proíbe de voltar a procurá-la por que Sônia é a mulher da sua vida e não permitirá que os separe. Rubi envia um arranjo para Sônia e coloca um cartão assinado por Thiago. Alessandro fica furioso e decide pedir explicações a Thiago. Toledo informa que Thiago está com Rubi. Alessandro fica furioso e obriga Toledo a levá-lo até a suíte de Thiago. Alessandro e Thiago se agridem violentamente. Rubi atinge a cabeça de Thiago com um vaso e o deixa inconsciente. Alessandro e Rubi se beijam. Sônia os surpreende e vai embora irritada. Alessandro volta a procurar Thiago e exige que ele se afaste de sua esposa e nunca mais lhe mande flores. Thiago esclarece que não enviou flores para Sônia e provoca Alessandro dizendo que está incomodado porque Rubi quis passar a noite com ele. Alessandro, furioso, acusa o rival de ter tentado violentá-la. Thiago diz a Alessandro que ele é tão ingênuo quanto Heitor e que nenhum dos dois conhece realmente Rubi. Sônia conversa francamente com Alessandro, diz que o ama, mas está disposta a deixá-lo livre se ele realmente acredita que só será feliz ao lado de Rubi. Thiago telefona para Rubi e promete se vingar dela e de Alessandro. Ele diz que em breve voltará a ligar e se não quiser que Alessandro sofra um acidente deve aceitar seu convite.

O QUE A VIDA ME ROBOU

O capitão pede discrição e que Alessandro não descubra esse fato. Ezequiel conta a Pedro que Joaquim pedirá que o demita, pois não se permitiu subornar por sua filha e deixou livre o capataz. Ezequiel informa Pedro que foi encontrado o corpo do verdadeiro Antonio e exige que Alessandro seja informado do ocorrido para tirar as próprias conclusões. Nadia adverte Pedro que será a esposa perfeita. Pedro responde que Joaquim está procurando sua filha que fugiu e não descansará até encontrá-la. Na fazenda “Almonte”, Demetrio cansado de trabalhar pensa na possibilidade de casar-se com Josefina. Maria se enfurece com a notícia da gravidez de Montserrat. Alessandro e Montserrat estão felizes pela gravidez. Carlota pede a sua sobrinha que dê a notícia a Lauro. Montserrat pede a Rosário que a apóie como se fosse avó de seu filho e ela se desconcerta. No quarto de Carlota, Maria encontra uma foto familiar e descobre que Graziela era amante de Benjamin Almonte. Maria entra no quarto de Alessandro e Montserrat, Alessandro está tomando banho, Maria se despe e o agarra, aproveitando que ele tem espuma nos olhos. Alessandro a abraça e a beija, pensando ser Montserrat. Montserrat se despe e ao entrar no banheiro vê Alessandro com Maria aos beijos. Na fazenda “Almonte”, Montserrat furiosa reclama com Alessandro por ele estar com Maria. Maria, hipócrita, diz que já esteve com Alessandro muitas vezes, não sendo assim nenhuma novidade, Alessandro nega a informação. Montserrat exige a Alessandro que demita Maria, do contrário será ela quem partirá, Maria suplica a Alessandro que não o faça, que se comportará, e não terão mais nenhuma queixa dela, mas Alessandro se nega e pede a Macário que leve Maria á Água Azul. Montserrat indignada fala com Carlota, Josefina e Demétrio. Rosário empacota as coisas de Maria, e descobre o dinheiro que roubaram, Demetrio esclarece que o roubo foi feito por Adolfo com a cumplicidade de Maria. Maria diz a Montserrat que Graziela foi amante de Benjamin durante muitos anos e que todos na fazenda a conhecem. Demétrio diz a Josefina que se casará com ela, pois já não suporta mais trabalhar, ela se surpreende. Em Água Azul, Maria chega ao apartamento de Adolfo para viver com ele, já que Alessandro a expulsou, ela pensa em se vingar de Montserrat. Esmeralda, com ciúmes, pede a Renato que já não vá mais ao bar, pois suas “amigas” querem estar com ele, Renato beija Esmeralda, fazendo a saber que é só dela. O capitão Robledo visita Lauro e comenta com Graziela que José Luis está vivo e o encontrará. Alessandro, Montserrat e Carlota chegam de surpresa a Água Azul para dar a seus pais a notícia que estão esperando um bebe. Lauro, emocionado, pede que batizem o bebe com seu nome, mas Graziela propõe que o menino chame Benjamin. Montserrat reclama com sua mãe por ela ter sido amante de Benjamin, mas Graziela se defende. Tomás Valverde exige a Lauro que diga onde está seu filho, Alessandro lhe propõe pagar a dívida, mas Tomás se nega a receber, Alessandro então o convida para sua fazenda, já que lá também estão sua irmã com Demétrio, Graziela se surpreende.

CARINHA DE ANJO

Silvana passa um perfume muito forte. Cristóvão tem uma crise de alergia ao se aproximar dela. Fabiana e Cecília ajudam Fátima a fazer a faxina em sua casa. Cecília fica o tempo todo pensativa e cabisbaixa. Verônica leva Cristóvão a um hospital. Flávio diz a sua mãe que está devendo muito dinheiro. Haydee se propõe a ajudar. Gustavo chega e Silvana diz que Cristóvão foi ao hospital porque passou mal com o ar condicionado. Dr. André medica Cristóvão, que fica melhor. Dulce vai à casa de Emílio e eles brincam de super-herói. Emílio, vestido de Super Eu, arruma uma roupa de heroína pra amiga, que se nomeia como Mega Dulce. Disfarçados, Flávio e Érica se encontram para combinar o próximo passo do golpe que darão em Rosana. Ribeiro observa tudo, escondido. Gustavo diz a Nicole que quer checar o roteiro antes da gravação, pois não quer que tenha nada que remeta a uma situação “mãe e filha”. Frida tem a ideia de convidar Juju e seus amigos para cantarem o rap sobre a água na apresentação do trabalho de Bárbara. Ribeiro envia uma foto de Flávio e Érica para Peixoto. Como a imagem está muito embaçada, o delegado manda ele continuar seguindo a dupla. No entanto, Ribeiro os perde de vista. Érica percebe que está sendo observada e diz que precisará dar um tempo antes de prosseguir com o plano. Zeca e Zé Felipe ensaiam com Fabiana. Zé Felipe continua entediado. Gustavo descobre que o motivo da crise de Cristóvão foi o perfume de Silvana e dá uma bronca na secretária por ter mentido pra ele. Madre Superiora diz às Irmãs que a situação do colégio é crítica e que possivelmente elas terão que usar o dinheiro do aluguel pra comprar um caminhão pipa. Flavio resolve sumir por um tempo, pois pensa que o delegado sabe de seus planos. Dulce e Emílio estão no quarto de Juju quando ela recebe o convite de Frida pedindo pra se encontrar com ela. Emílio e Dulce pedem pra ir junto. Madre Superiora chama Cecília para uma conversa.

NOVELA DA BAND

EZEL

Resumo não divulgado

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

André e Moleca suspeitam que o sumiço das crianças do quilombo tenha ligação com os capitães-do-mato. Álvaro se irrita com os capangas de Leôncio. Pedrinho corre para avisar Miguel sobre Isaura. Moleca some no meio da mata. Coronel Sebastião vai beber no bordel onde encontra o Dr. Paulo. Leôncio discute com Malvina e vai para o bordel. Raimundo conta a Álvaro que Isaura é uma escrava. Leôncio joga pôquer com seu sogro e com o Dr. Paulo. Miguel e Pedrinho se aproximam de Isaura e Álvaro. Isaura confessa ser escrava durante a festa.

O RICO E LAZARO

Daniel e Kassaia convencem Evil-Merodaque a não se jogar. Joana e Asher se declaram um para o outro. Tentando agradar Dana, Absalom lhe presenteia com um abutre morto. Ela recusa o presente. Evil agradece o apoio de Daniel e Kassaia. Edissa diz que Joaquim deve ter fé em Deus. Nitócris ofende Neusta. Zelfa aconselha Zac a tirar Joana da cabeça. Asher ri das brigas entre Absalom e Nicolau. Neusta procura por Daniel no palácio. Nabucodonosor fala com Sammu-Ramat e avisa que os encontros entre eles devem acabar. Hassube cobiça o trono de Zedequias. Sammu-Ramat encontra com Nebuzaradã e entrega o anel de Joaquim. Ele fica surpreso. Joana devolve os presentes dados por Zac. Sammu-Ramat revela seu desejo por Nebuzaradã. Ele recorda do encontro que teve com ela no passado. Eles se beijam. Tamir implica com Shamir. Zadoque aconselha Uriel. Absalom devolve o abutre que comprou. Dinah cuida de Benjamin. Amitis diz que Evil-Merodaque está indisposto e o rei fica irritado. Asher se declara para Joana. Com as provas em mãos, Daniel segue para o julgamento de Joaquim. Gedalias chega na Babilônia e pede para falar com o governador. Em Jerusalém, os hebreus se divertem na Festa do Tabernáculo. Beroso inicia o julgamento de Joaquim e avisa que o príncipe de Judá poderá ser condenado a morte.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

