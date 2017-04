Chapadão do Céu – Mais um traficante preso pelo CPE

Na tarde desta terça-feira (04), a Equipe de CPE de Chapadão do Céu, realizava patrulhamento tático pelo centro da cidade, quando deparou com dois vendedores ambulantes em atitudes suspeitas.

Ao proceder uma abordagem policial, foi encontrado “UMA PORÇÃO DE MACONHA” com um deles. Após breve entrevista, o mesmo relatou ser usuário de drogas e que havia comprado a droga de RAI BATISTA DE SOUSA, pelo valor de R$ 10,00.

Diante do fato, a equipe saiu em diligências pela cidade para encontrá-lo, sendo o mesmo detido em frente uma Auto Peças. Com o autor foi encontrado mais duas porções médias do mesmo entorpecente.

Os envolvidos e as drogas foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi formalizado o flagrante, sendo autuado no *Art. 33 da Lei 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS.*

*CPE CHAPADÃO DO CÉU*

*3º SGT GEOVANI*

*CB ALADY*

*CB SANDRO*

