Tranquila, sucuri passeia por porto e com direito a escolta

Uma sucuri de três metros passeou tranquilamente, esta manhã (04) pelo calçadão do Porto Geral de Corumbá, a 419 quilômetros de Campo Grande.

Para evitar algum ataque guardas municipais que faziam rondas pela região, isolaram um certo perímetro durante o “banho de sol” da sucuri. Ela estava nas proximidades do Centro de Convenções da cidade, segundo site Folha Ms.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para tentar a captura do animal, mas ao chegarem ao local, os próprios guardas com a ajuda de um funcionário da fundação de turismo local, já haviam soltado a sucuri no leito do Rio Paraguai.