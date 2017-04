Torneio de Truco em Chapadão do Céu terá premiação de R$ 2, 500.00

Será realizado nesse domingo em Chapadão do Céu, um torneio de truco, com uma premiação de R$ 2.500.00(dois mil e quinhentos reais).

O torneio será realizado no ginásio de esporte, com início às 09hs00 (br). O valor das inscrições é de R$ 100.00 por dupla e haverá repescagem com uma nova inscrição.

Premiações:

1º Lugar R$ 1.200.00

2º Lugar R$ 800.00

3º Lugar R$ 500.00

As inscrições podem ser feitas através dos telefones: (64) 9.9922.2466 ou 9.9962.9172.

Segundo os organizadores o torneio terá duplas de várias cidades da região e de Chapadão do Céu.

