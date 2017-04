Subsecretário e superintendente da Odebrecht participam de reunião em propriedade rural

O subsecretário de Agricultura e Desenvolvimento Ivanildo Ferrari “Didão” acompanhou na semana passada, 27 de março, o superintendente da Odebrecht Agroindustrial / Polo Taquari, Kleber Albuquerque, em uma reunião especial de início da safra 2017/2018, realizada na Fazenda Vista Alegre da produtora rural Fátima Aparecida Corrêa.

Na oportunidade, o subsecretário e o superintendente da Odebrecht Kleber Albuquerque acompanhado dos integrantes da usina foram acompanhar de perto o resultado das ações que foram feitas no ano de 2016 para combater a mosca do estabulo.

“Fomos conversar com os produtores rurais e acompanhar de perto o resultado das ações que a usina fez no período de entressafra para combater a mosca do estabulo”, afirmou Kleber Albuquerque ao enfatizar que a empresa investiu pesado no combate dessa praga que tanto atormenta os produtores rurais. “O resultado está comprovado, pois o índice de infestação do ano passado foi bem menor que dos anos anteriores”.

Os produtores por sua vez agradeceram a preocupação e o retorno que as autoridades deram, em especial o superintendente da usina. “Ficamos contentes em recebê-los em nossa propriedade, isso mostra que a reunião que tivemos com as autoridades do município em julho do ano passado teve efeito. Agradecemos o empenho dos órgãos públicos (Poder Executivo e Legislativo) e da empresa para combater essa praga que por tantos anos atormentou nas propriedades”, disse Fátima Aparecida ao enfatizar que ainda tem muito a ser feito.

Ao finalizar o encontro, o subsecretário Didão enfatizou que o diálogo entre empresa, órgãos públicos municipais e produtores foi muito importante para que hoje eles possam estar colhendo bons frutos.