Secretário e empresários participam de reunião com diretoria da ABAV para apresentar o potencial turístico de Costa Rica

Na semana passada o secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte Cultura de Costa Rica – MS, Keyler Simey Garcia Barbosa, acompanhados dos empresários Wellington Ferrato e Branco Garcia, participaram em Campo Grande – MS de uma reunião com a diretoria da ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens de Mato Grosso do Sul.

Durante a reunião, o secretário e os empresários apresentam o potencial turístico de Costa Rica. “Varias operadoras demonstraram interesse de vender Costa Rica para o Estado, para o Brasil num todo e até para o mundo”, conta o secretário Keyler Simey. Ainda de acordo com o gestor público, no mês de maio ficou agendado junto a ABAV um tour técnico a Costa Rica que irá contar com a presença de várias agências de turismo do Estado.

“Vai se fácil vender Costa Rica, pelo seu potencial, precisa apenas lapidar suas estruturas e o comércio local se preparar para atender os turistas que irão a Costa Rica, principalmente o ramo hoteleiro e gastronômico. Turismo hoje é a indústria que mais emprega e mais cresce no mundo e Costa Rica não será diferente com o apoio da ABAV”, enfatizou a presidente da ABAV Kassilene Cardadeiro que complementou “Costa Rica já é realidade no turismo, cabe às empresas locais se adequarem e investirem ou novas empresas chegarão ao município para se instalarem acompanhando nessas novas tendências”.

Ainda em Campo Grande, o secretário se reuniu com o novo diretor-presidente da FundTur-MS – Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling para discutir ações e estratégias de implementação e reestruturação do turismo de Costa Rica. “Estamos na expectativa para alavancar nosso turismo. Virão muitos investimentos e treinamentos para o município”, conta Keyler Simey que complementou que em breve Wendling estará visitando Costa Rica.