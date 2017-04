Quadrilha é suspeita de desviar pelo menos R$ 1 milhão da merenda escolar em MS

Foi desencadeada na manhã desta terça-feira (4) a operação Toque de Midas, para combater uma organização criminosa especializada em desviar recursos públicos e fraudar licitações, totalizando um prejuízo aos cofres públicos de R$ 1 milhão. As investigações apontam que servidores públicos estão envolvidos no esquema que aconteceu em Paranhos, distante 463 km de Campo Grande.

Uma padaria em Paranhos é um dos alvo da operação Toque de Midas, desencadeada na manhã desta terça-feira. Policiais federais também estiveram na prefeitura, recolhendo documentos.

No dia da operação, o celular do prefeito Dirceu Bettoni (PSDB) está desligado e ninguém atende as ligações na prefeitura.

A força tarefa conta com a presença da Polícia Federal, MPF (Ministério Público Federal), CGU (Controladoria Geral da União), e Grupo Especial de Combate a Corrupção do MPMS (Ministério Público Estadual).

As investigações mostram montagem e manipulação de documentação em concursos públicos e a prática de sobrepreço, causando danos aos recursos públicos.

Para a prática do crime, foram utilizadas certidões e assinaturas falsas com a manipulação de informações em procedimentos licitatórios para aquisições de recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e contrapartida municipal. O prejuízo estimado é de R$ 1 milhão.

Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão, um mandado de condução coercitiva e o sequestro de valores, nas contas bancárias de três empresas, de aproximadamente R$ 400.000,00. Os mandados foram expedidos pelas Justiças Federal e Estadual do Mato Grosso do Sul.

São 50 policiais federais designados para cumprir os mandados.

Operação – A Operação foi batizada de Toque de Midas, por se tratar de uma expressão oriunda de um mito grego, que expressa o enriquecimento fácil que pode se voltar contra o beneficiado, como castigo por sua ganância.