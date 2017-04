Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu – AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu – GO, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em cumprimento ao Artigo 22º da Lei Nº 9.985/2000 e Artigo 5º de Decreto 4.340/2002, convida: Órgãos Ambientais, Entidades Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Organizações Não-Governamentais, Proprietários de Terras, Representantes dos Setores Empresariais, Associações Comunitárias e o Público em Geral para participar de Consulta Pública para discussão de proposta de criação do Parque Natural Municipal Alberto Rodrigues da Cunha.

A Consulta Pública será realizada no dia 27/04/2017, com início às 8:30hs e encerramento as 17:00hs, no salão do Idoso, situado na Rua Caraíba Leste, Qd M3, lote 01, Bairro Morada do Sol, Chapadão do Céu – GO.

EDIEL ALVES BARBOSA

Secretário Municipal de Saneamento e Meio Ambiente

